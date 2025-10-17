El alcalde de La Unión amenaza con nuevas movilizaciones si Morán no aclara «de urgencia» el proyecto de Portmán Los socialistas aseguran que el Ministerio ejecutará «la solución definitiva» tras estudiar las alegaciones de los vecinos

PP y PSOE se enzarzan una vez más por el proyecto de regeneración ambiental de Portmán, después de que esta redacción adelantase que el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya no se enroca en el sellado total de los residuos de la bahía, sino que está dispuesto a estudiar una variante de la conocida como «Alternativa 4A», que consiste en recuperar entre 50 y 100 metros de línea de costa sin dragado, solamente con una mínima excavación con maquinaria desde tierra. El volumen extraído apenas rozaría el 1% del total de 60.000 millones de toneladas de estériles que sepultaron la bahía entre 1957 y 1990.

En una comparecencia pública junto al vicesecretario de Organización del Partido Popular en la Región de Murcia, Joaquín Segado, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, tachó de «burla» o «tomadura de pelo» este planteamiento, en lugar de los 250 metros que se había acordado en el convenio de 2006 el propio consistorio, el Gobierno regional y el Gobierno central.

«No vamos a renunciar ni un solo metro de los 250 pactados, porque eso sería reconocer que el Gobierno de España no pretende regenerar la bahía», afirmó Zapata.

El alcalde criticó que se haya tenido conocimiento de esta idea «fuera de la comisión de seguimiento de la bahía», por lo que exigió su convocatoria «urgente» con todos los expedientes y los estudios que se hayan realizado desde el 10 de abril, cuando el MITECO anunció la medida del sellado completo. Si no, advirtió de nuevas movilizaciones sociales encabezadas por el propio Ayuntamiento.

El PP insiste en que la «Alternativa 3B», defendida por los vecinos, el ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, «incluiría la recuperación de 250 metros de costa, el dragado de los estériles y su traslado a las costas mineras, la recuperación del antiguo puerto de Portmán y la construcción de los diques necesarios para garantizar la supervivencia de la nueva playa».

Sin embargo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, consideró que el Partido Popular «no tiene ninguna credibilidad para hablar sobre Portmán». La dirigente afirmó que el objetivo del Gobierno de España es «ofrecer una solución definitiva, tras estudiar las diferentes propuestas que presentaron los vecinos». Después, indicó, se convocará la Comisión de Seguimiento, donde están representados todos los implicados, y, a continuación, se encargará la redacción del proyecto, en noviembre, como adelantó esta redacción. «Estamos hablando de residuos mineros peligrosos. Todas las decisiones deben tomarse garantizando la seguridad y la salud de los vecinos y vecinas, así como el medio ambiente», subrayó la dirigente socialista. «De nuevo es el Gobierno de España quien tiene que resolver un problema generado por la incapacidad del PP. El Partido Popular siempre hace lo mismo, mentir, crispar e intoxicar para confrontar, pero es incapaz de ofrecer ninguna solución».