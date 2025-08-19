La ermitaña de la Sierra del Oro tuvo que abandonar su morada por los incendios

Paula, la ermitaña de la Sierra del Oro, no se sintió segura tras observar que muy cerca de donde vive, en plena sierra de Abarán, ... se había declarado un incendio forestal. Fue uno de los fuegos provocados por las tormentas secas que se desataron en la Vega Alta del Segura durante la tarde de este lunes y que causaron otros incendios en la zona.

La ermitaña, que vive en compañía de la «Oración con Dios» desde hace ya 10 años, decidió «por precaución» irse tras observar las llamas. «Por sensatez y por no causar más problemas después, cogí el coche y me fui a Cieza, donde las hermanas de la Hospedería de las Claras me ofrecieron un lugar donde pasar la noche», cuenta, casi emocionada, esta mujer nacida en la pedanía murciana de Los Garres.

Afortunadamente, ni la casa ni su entorno sufrieron daños, puesto que los servicios de extinción pudieron frenar las llamas ayudados por un cambio de viento. Paula vive ya una década en este enclave de la Región de Murcia situado en el término municipal de Abarán pero con vistas al campo de Ricote.

Es la última ermitaña de la Región y se sustenta de la caridad de los vecinos de la comarca y se ayuda con sus dotes artísticos como pintora paisajística y fabricación de detalles como rosarios y otras colgaduras para los santos.