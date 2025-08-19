La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paula, en la mañana de este martes, a las puertas de la Casa de la Oración. Claudio Caballero

La ermitaña de la Sierra del Oro tuvo que abandonar su morada por los incendios

El fuego no afectó finalmente ni a la Casa de la Oración ni al entorno en el que vive Paula

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 19 de agosto 2025, 13:58

Paula, la ermitaña de la Sierra del Oro, no se sintió segura tras observar que muy cerca de donde vive, en plena sierra de Abarán, ... se había declarado un incendio forestal. Fue uno de los fuegos provocados por las tormentas secas que se desataron en la Vega Alta del Segura durante la tarde de este lunes y que causaron otros incendios en la zona.

