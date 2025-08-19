La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El fuego que afectó ayer a la Sierra del Oro en Abarán. Andrés Molina / AGM

Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 32,5 hectáreas arrasadas

En las últimas dos jornadas han participado doscientos efectivos en los operativo de extinción

E.P.

Martes, 19 de agosto 2025, 11:31

Los tres incendios forestales declarados este lunes por la tarde en la Región de Murcia han dejado por el momento un total de 32,5 hectáreas quemadas, según informaron fuentes de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.

En la Sierra del Oro, donde este martes ha intervenido un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que ya se ha retirado, los efectivos han podido controlar el foco de Solana, en Abarán, y estabilizar el de Umbría, en Ricote, tras arrasar unas 11 hectáreas.

En la extinción de este incendio participaron este lunes por la tarde ocho brigadas forestales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y dos helicópteros de la Comunidad, según informa el 112.

Por su parte, el incendio de la Sierra de la Puerta, que ha afectado a Caravaca de la Cruz y Moratalla, está controlado. La superficie estimada afectada ha sido de 12,5 hectáreas.

En la zona han trabajado bomberos forestales (BRIFOR) y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, medios aéreos de la Dirección General con brigadas helitransportadas, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

También está controlado el fuego declarado en la Rambla del Cárcavo, en Cieza, que ha afectado a unas 9 hectáreas.

El Gobierno regional ha mantenido una coordinación y contacto directo con los responsables municipales de los municipios afectados. Entre este lunes y martes, en los operativos han participado 200 efectivos.

