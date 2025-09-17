La Almoloya, en Pliego, desvela fortificaciones «inesperadas» de la Edad del Bronce Los trabajos de excavación comenzados en mayo han documentado tramos de muralla y edificios adosados en este enclave de las sociedad argárica

La Región de Murcia, junto a la provincia de Almería, atesora algunos de los principales vestigios de una de las principales civilizaciones de la Edad del Bronce en el Mediterráneo, la sociedad argárica. Y, campaña tras campaña, son constantes los hallazgos que dan de sí enclaves como el de La Almoloya, en Pliego. En esta ocasión, las excavaciones que comenzaron el pasado mes de mayo han sacado a la luz dos nuevos tramos defensivos. Junto al descubrimiento de dos edificios adosados, constituyen un hallazgo «inesperado y de gran relevancia arqueológica y patrimonial», aseguran desde la Consejería de Cultura a través de un comunicado.

Detalla este departamento que estos hallazgos «modifican sustancialmente» el conocimiento del asentamiento prehistórico, ya que el complejo de sistema de fortificación estaría reservado a los centros más importantes dentro del patrón de asentamientos de la cultura del Argar.

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento tenían como objetivo evaluar el estado de conservación del depósito sedimentario asociado a una vía de acceso y una escalera. En superficie se documentaron restos cerámicos muy fragmentados, pero la excavación de un área de once metros cuadrados permitió identificar la existencia de trazados arquitectónicos prehistóricos, que confirmaron las sospechas sobre la posible presencia de estructuras inmuebles en este sector.

Si se confirmase la existencia de torres angulares, el único precedente sería el de La Bastida, en Totana

La investigación ha permitido descubrir dos tramos de muralla defensiva construidos con paramentos y rellenos de piedras, unidas mediante una argamasa arcillosa muy compacta. A la cara exterior de una de estas estructuras se adosan dos edificios, uno de planta rectangular, ligeramente trapezoidal, y otro con un posible refuerzo en su extremo septentrional. Ambos presentan dimensiones significativas, lo que subraya la entidad del hallazgo. La cronología de estas construcciones corresponde a la Edad del Bronce, en plena sincronía con las ocupaciones humanas documentadas en la cima de La Almoloya.

Según el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, «el descubrimiento de estos tramos de muralla defensiva nos permitirá comprender mejor la organización social, política y militar de la Edad de Bronce en el sureste peninsular». Son 135.000 euros los que en los últimos tres años ha aportado la Consejería de Cultura para las tareas de conservación, mantenimiento y puesta en valor de estos restos arqueológicos.

De Totana a Lorca

Son muy pocos los ejemplos que se encuentran de fortificaciones de esta misma época. Los expertos tratan ahora de confirmar la existencia de torres angulares en La Almoloya, cuyo paralelismo más inmediato encontraríamos en otro de los grandes yacimientos argáricos, el de La Bastida, en Totana. Además de estos dos, solo el Cerro de las Viñas, en la pedanía lorquina de Coy, ofrece hallazgos estructurales de características similares.

La Almoloya, declarada bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, es uno de los yacimientos prehistóricos más importante de la sociedad de El Argar, que habitó el sureste de la península ibérica a inicios de la Edad del Bronce (entre los años 2.200 y 1.550 antes de nuestra era), y es conocido desde la década de 1940 a raíz de las excavaciones realizadas por Emeterio Cuadrado y Juan de la Cierva. Algunos de los restos más emblemáticos localizados en él se pueden visitar a día de hoy en el Museo Arqueológico de Mula.

