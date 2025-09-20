La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Víctor Martínez, alcalde de Santomera.

Víctor Martínez, alcalde de Santomera. Ayto.

El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»

Víctor Martínez, del PP, niega que los espacios de acogida generen inseguridad en la localidad, tras una pregunta del portavoz municipal del partido de Abascal: «Es mentira»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:22

El frente que Vox ha desplegado en toda España contra los centros de protección de menores, a los que señala como un foco de ... inseguridad, desató este jueves en Santomera la indignación de su alcalde, Víctor Martínez Muñoz, del PP, que pidió no hacer demagogia. «Es muy fácil criminalizar a todo aquel que es diferente, criminalizar al inmigrante, pero hay que saber de lo que estamos hablando», lamentó Martínez.

