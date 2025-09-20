El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»

El frente que Vox ha desplegado en toda España contra los centros de protección de menores, a los que señala como un foco de ... inseguridad, desató este jueves en Santomera la indignación de su alcalde, Víctor Martínez Muñoz, del PP, que pidió no hacer demagogia. «Es muy fácil criminalizar a todo aquel que es diferente, criminalizar al inmigrante, pero hay que saber de lo que estamos hablando», lamentó Martínez.

Vox ha puesto a la Región de Murcia como punta de lanza de su mensaje antiinmigratorio, una comunidad a la que exhibe ya como su gran triunfo nacional tras imponer al PP, a cambio de desbloquear los Presupuestos regionales, el cierre del centro Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz, donde hay 60 menores. Cabe recordar que hace solo unas semanas, Vox pasó de poner el foco en ese centro a reclamar al Gobierno regional el cierre de los 40 de este tipo que hay en la Región de Murcia y que acogen a cerca de 700 niños en situación de desamparo.

En ese contexto, el concejal portavoz del partido de Abascal en Santomera, Álvaro Cutillas, preguntó este jueves a Víctor Martínez durante el Pleno municipal «si se ha planteado por parte de la Comunidad Autónoma instalar un centro de menas» en el municipio tras el cierre del de Santa Cruz, lo que desató el hartazgo del regidor del Partido Popular. «No deberíamos perder la perspectiva de que, cuando estamos hablando de centros de menores, estamos hablando de niños», afirmó.

El regidor afeó a Cutillas que incidiera en este asunto y salió al paso de los rumores sobre un nuevo centro de este tipo en la localidad, en medio del aumento de la tensión entre Vox y PP al respecto.

En su respuesta al edil de Vox, Víctor Martínez señaló que en el municipio existe una instalación de acogida con 12 niños vulnerables, y negó categóricamente que haya generado problema alguno de inseguridad. «Hay que aguantar que tenemos un centro para recoger a lo peor que tenemos en la Región de Murcia, que ya ha aumentado la criminalidad, que ya la gente no vive segura… Es mentira», afirmó visiblemente hastiado.

«No quiero hablar más de este tema, porque créame que es doloroso, lo injustos que somos a veces, lo inhumanos que podemos llegar a ser. Hablamos de personas, coño, hablamos de niños que se ven abocados a lo peor. ¿Alguien quiere salir de su casa? ¿Alguien quiere abandonar a sus padres?», se preguntó. «Por favor. Al que delinca, que se le aplique la ley con toda su dureza, pero no demonicemos, porque al final encendemos la mecha y luego pasa lo que pasa», continuó el regidor. «Seamos sensibles».

El concejal de Vox se desmarca de Antelo

Tras la respuesta de Martínez, el concejal de Vox rebajó el tono e incluso se desmarcó de la línea de su propio partido y de las declaraciones que el líder regional del mismo, José Ángel Antelo, ha venido repitiendo en las últimas semanas. Cutillas señaló que compartía la opinión del alcalde: «No se puede no compartir, porque es una opinión humana alejada de ideologías tendenciosas que buscan el voto fácil». Además aseguró conocer «la realidad» y destacó que se encuentra «absolutamente alejado de la política populista en estos aspectos». «Me dan igual las consecuencias que puedan tener mis palabras, y creo que no debería utilizarse tan a la ligera», aceptó. Aunque después animó a controlar el perfil de chicos en estos centros que «incluso son mayores de edad, que son de origen magrebí» y que «se ven abocados a una situación de conflictividad social que deriva en delincuencia».

Pero volvió a insistir: «Tampoco tenemos que universalizar ni utilizar la brocha gorda, como se ha hecho por desgracia en la política española en los últimos años por parte de unos y de otros, y que al final, lo que hace es degenerar la democracia».

El pasado 10 de septiembre, Vox convocó un contacto con los medios en la puerta del Rosa Peñas, un acto que prohibió la Delegación del Gobierno y que acabó celebrándose en las inmediaciones y provocando enfrentamientos con un grupo de activistas de Podemos que acudió a la cita para protestar. Tras esto el PP convocó una rueda de prensa para calificar de «irresponsable» la actitud de los de Abascal: «Cada día nos exigen una medida más disparatada que la anterior», aseguró el portavoz popular Joaquín Segado.