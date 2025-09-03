Vox pide ahora una consulta popular para cerrar todos los centros de menores: «No nos vamos a quedar en Santa Cruz» Antelo anuncia que su partido va a registrar una iniciativa en la Asamblea Regional para que se pregunte a los ciudadanos «si quieren seguir financiando» las instalaciones que acogen a niños y adolescentes extranjeros solos. La Comunidad avisa de que la propuesta «no tiene encaje legal»

Rubén García Bastida Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:37 | Actualizado 12:29h. Comenta Compartir

El presidente provincial y diputado de Vox en Murcia, José Angel Antelo, anunció este miércoles que su partido quiere ahora «cerrar todos los centros de menores ilegales que sean dependientes de la Comunidad» tras obtener el compromiso del PP de cerrar el de la pedanía murciana de Santa Cruz. En total, según aseguró aludiendo a información facilitada por el Gobierno regional, se trata de «en torno a 40» centros de menores repartidos en distintos puntos de la Región de Murcia, una cifra que, según explican fuentes de la Comunidad, corresponde al total de centros de protección de menores existentes. «La Consejería de Política Social nos dio los nombres», aseguró Antelo. Para que se estudie esa petición de cierre, su grupo parlamentario registrará una iniciativa en la Asamblea Regional donde pedirá una consulta popular en la que se pregunte a los ciudadanos «si quieren seguir financiando esos centros de ilegales que están causando gravísimos problemas. No solo en la Región de Murcia, sino en toda España». «Esa pregunta no se le puede extirpar a los ciudadanos de la Región», aseveró. «Como todos ustedes saben, en el mes de septiembre se tiene que hacer efectivo el cierre del centro de 'menas' de Santa Cruz, pero Vox no se queda ahí».

Vox prevé registrar la iniciativa a partir del día 8 de septiembre cuando termina el periodo extraordinario en la Asamblea Regional. «Si sale adelante, a través de los mecanismos de la Junta Electoral Central se pueden hacer estas preguntas, como por ejemplo se van a hacer en las Torres de Cotillas respecto a una planta de biogás que Vox ha puesto encima de la mesa», afirmó. «No creo que nadie deba tener ningún problema con esta consulta. Incluso los grupos de la izquierda deberían estar de acuerdo en esta medida, que los ciudadanos elijan si quieren o no financiar la inmigración ilegal».

Sin embargo, fuentes de la Comunidad advierten a Vox de que, «según la Ley de Transparencia, no se pueden someter a consulta pública o popular aquellas cuestiones que son competencia del Gobierno regional, como es el caso de la tutela de los menores en situación de desamparo». «No tiene encaje legal», concluyen.

Por otra parte, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha recordado en numerosas ocasiones que no dispone de ningún centro dedicado a menores extranjeros, sino que en la mayoría de casos se trata de centros mixtos donde también hay menores españoles. Preguntado respecto a qué destino proponen para los menores nacionales que residen en estas instalaciones, el líder de Vox en la Región consideró que estos deberán ir «a pisos de acogida». Por otra parte, al ser cuestionado por la obligación legal de la Comunidad de acoger a los menores extranjeros no acompañados, Antelo aludió a la comisión que anunció el Gobierno regional para estudiar convenios con terceros países para devolver «a los que son menores, porque otros muchos no son menores, y para eso hay que hacer pruebas periciales». «A aquellos que sean menores ilegales, lógicamente, lo que hay que hacer es devolverlos con sus padres a sus países de origen. Si sus padres no los quieren, son los servicios sociales de sus países de origen los que deben de, lógicamente, hacerse cargo de ellos. Y si no, nosotros no queremos los centros de menores que estén en la Región de Murcia, los queremos en Marrakech», afirmó en una rueda de prensa convocada en la sede del partido en Murcia.

«Ese es un trabajo que tiene que hacer el Gobierno regional para que las mafias entiendan que la Región de Murcia no es un lugar para traficar con seres humanos y que se ha acabado el negocio aquí, también con las diferentes ONG travestidas de buenismo que son colaboradoras necesarias en ese tráfico de seres humanos».

Sobre lo que no ofreció información es sobre el futuro de los 60 menores que hay actualmente en el centro de menores de Santa Cruz, ni sobre el posible destino que tendrán las instalaciones existentes: «Esa información es exclusiva del Gobierno regional. A nosotros lo que nos aseguran, lo que nos importa es que ese centro de 'menas' se va a cerrar».

En cuanto al reparto de los menores extranjeros solos que actualmente viven hacinados en Canarias y Ceuta, que supondrá el traslado a la Región de Murcia de más de un centenar, Antelo aseguró que el Gobierno regional debe bloquear su llegada, incluso declarándose en rebeldía. «El Partido Popular debe recurrir todos los atropellos de Pedro Sánchez en los tribunales y, por supuesto, oponerse frontalmente e incluso entrar en conflicto, hablando claro, y negarse a acoger a inmigrantes ilegales».

Por otra parte, Antelo se mostró en contra de la quita de la deuda regional, que coincidió con la Comunidad en calificar como un «grandísimo parche» creado «solo para dar placer a partidos que han dado un golpe de Estado», y reclamó la reforma de la financiación autonómica para que todos los españoles tengan «los mismos derechos».

Temas

Vox