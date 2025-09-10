El PP tilda de «indecente» el acto y dice que la Comunidad aún busca dónde realojar a los menores

Rubén García Bastida Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

A la vista de lo sucedido en las inmediaciones del Rosa Peñas, el PP realizó una convocatoria de prensa urgente en la que el vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral del PP, Joaquín Segado, cargó contra Vox por lo que consideró un acto «irresponsable», «vergonzoso» e «indecente» ante un centro de menores «con el único objetivo de generar tensión social».

Segado recordó que «detrás de las puestas de ese centro lo que hay son niños y adolescentes, todos ellos menores de edad, extranjeros y también españoles, que están acogidos ahí porque no tienen un hogar, porque no tienen una familia, porque no hay nadie en disposición de acogerlos o porque nadie les puede dar una educación». Para el portavoz popular, «utilizar a esos menores para sacar provecho electoral, para generar conflicto, para generar inseguridad, como ha hecho Vox, es una indecencia política». «Hay determinadas líneas rojas que en política nunca se deberían traspasar», aseguró.

Segado atacó también a la Delegación del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de oportunismo político y de «alimentar con gasolina» la hoguera prendida por la formación de Antelo. Por otra parte, cargó contra Vox por el incremento de la presión respecto los menores y afirmó que su socio de Presupuestos pide «cada día una medida más disparatada que la anterior». En este sentido, destacó la nueva exigencia de Vox de cerrar todos los centros de menores de la Región, 40 en total, donde se alojan 700 menores. Unos niños y adolescentes que, de quedar en la calle, según aseguró, «sí que podrían suponer un grave problema de seguridad». Segado recordó a Vox la obligación legal que tiene la Comunidad de acoger a esos niños, algo que, por tanto, «no puede ser objeto de discusión», y afirmó que, además, para el PP, es «una obligación moral y humanitaria» darles respuesta.

Además, confirmó que el acuerdo con Vox para cerrar el centro va a exigir al Gobierno regional algo más de tiempo para poder cumplir la legalidad, y señaló que el Gobierno regional se encuentra todavía en el proceso de búsqueda de nuevas instalaciones donde realojar a los 60 menores que hay actualmente en el centro.