El nuevo plan de carreteras analizará el estado de 2.730 kilómetros de la red regional

LA VERDAD Murcia Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:17

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha adjudicado por un importe de 222.420 euros la redacción del nuevo Plan de Carreteras de la Región de Murcia, respondiendo al compromiso adquirido en el Pacto por las Infraestructuras de Transporte, según informaron fuentes de la Comunidad.

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, dijo que «este documento permitirá que la Región de Murcia disponga de un instrumento técnico integral para diagnosticar el estado actual de la red autonómica, planificar las futuras actuaciones y establecer una estrategia de inversión a medio y largo plazo».

«Este Plan definirá las prioridades de intervención y orientará la toma de decisiones con criterios objetivos, territoriales, medioambientales y de seguridad vial», añadió Jorge García Montoro. El responsable de Fomento destacó, además, que «el objetivo del Ejecutivo regional es contar con una herramienta útil y rigurosa que garantice una red viaria adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos, para facilitar la vertebración y la cohesión territorial, garantizar la accesibilidad a todos los puntos de la Región, satisfacer las necesidades de transporte y mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras».

El plan analizará en profundidad los cerca de 2.730 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica y propondrá actuaciones agrupadas por programas y niveles de red, con especial atención a la movilidad interior, la conexión exterior, la conservación, la seguridad vial y la sostenibilidad.

Ventas del Paretón

Entre los contenidos del plan figuran el análisis del tráfico, el estado de los firmes, la jerarquización de la red, la identificación de actuaciones prioritarias, el estudio de impacto territorial y la evaluación ambiental estratégica, así como propuestas innovadoras en materia de digitalización, adaptación al cambio climático y protección del patrimonio viario. La redacción incluye la tramitación de los estudios ambientales y territoriales preceptivos.

En los últimos meses, las quejas se han sucedido por el estado de conservación de algunas carreteras. Es el caso, por ejemplo, de la RM-315, que une Mazarrón y las Ventas del Paretón (Totana).