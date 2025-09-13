Las nuevas fragatas F-100 dan 200.000 horas de trabajo a Navantia Cartagena

El nuevo programa de fragatas F-110 para la Armada, cuya primera unidad, la 'Bonifaz' (F-111), fue botada el jueves por la tarde ... en Ferrol con la Reina Sofía como madrina del acto, aporta hasta el año 2029 más de doscientas mil horas de trabajo a la factoría de Navantia en Cartagena. El área más beneficiada por este proyecto en curso es la Fábrica de Motores.

Como el resto de F-110, la 'Bonifaz' tiene cuatro grupos diésel generadores encargados del suministro de energía eléctrica. El desarrollo y validación de los mismos ha sido realizado íntegramente en el departamento de Ingeniería de la Fábrica de Motores. Según Navantia, su «exclusivo diseño permite cumplir con los exigentes requerimientos de choque, así como asegurar las mejores prestaciones de potencia y consumo, y respeto medioambiental».

Cada grupo está formado por un motor diésel tipo Navantia de 3.015 kilovatios fabricado, montado y probado en las instalaciones cartageneras, y un alternador Alconza de 690 v y 3.654 kVa. La carga de trabajo de casi 200.000 horas previstas no sólo repercute de manera satisfactoria en los resultados del negocio sino también en todo el entorno industrial regional, según la compañía.

De la factoría naval también sale el sistema integrado de control de plataforma (SICP) de las F-110, que se encarga del control y monitorización de todos los sistemas del buque, excepto el de combate. Este SICP está basado en una plataforma de última generación. Todo su desarrollo se hace en Cartagena y de la fabricación de los equipos se encargan empresas de la zona.