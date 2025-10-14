La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven fuma un porro, en una imagen de archivo. Marcos Vega

Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años

La 'ley mordaza' alcanza, una década después de echar a andar, una cifra récord, con una recaudación de casi diez millones en 2024

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 14 de octubre 2025, 22:03

Comenta

El consumo de drogas sigue saliendo caro. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', llegó a imponer el pasado año en la ... Región más de 13.700 multas a ciudadanos tras ser sorprendidos fumando porros o esnifando cocaína en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  2. 2 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  10. 10 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años

Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años