El 80% de las muertes por lengua azul en la Región de Murcia se dan en granjas que no han vacunado

Alberto Sánchez Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:22 Comenta Compartir

La segunda ola de infecciones por lengua azul en el ganado ovino de la Región de Murcia ha generado una gran preocupación en el sector ante las centenares de muertes que ya ha provocado este virus, que ahora ha reaparecido con serotipos más agresivos. La enfermedad se ha detectado en al menos ocho explotaciones de Calasparra, Cehegín, Moratalla y Lorca, una rápida expansión de la lengua azul que ha obligado a convocar este miércoles una reunión en la Consejería de Agricultura con las organizaciones agrarias y el Colegio Oficial de Veterinarios.

Un dato que se pondrá encima de la mesa es que el 80% de las muertes registradas estos últimos meses por el virus se dieron en granjas donde no se vacunó a la cabaña ganadera. Esto viene a incrementar la presión sobre el sector para acelerar el suministro de dosis a los animales lo antes posible. Y es que los últimos positivos registrados son de los serotipos 3 y 8, que causan un mayor daño en el rebaño. La estrategia marcada por el Ministerio es la de no hacer obligatoria la vacunación por indicación de la Unión Europea, una posición que tiene sus defensores y detractores.

Campaña de Navidad

La Consejería ha llevado a cabo, según informan desde este departamento, una monitorización de las zonas afectadas para comprobar cómo está la situación en cada granja. La organización COAG había demandado llevar a cabo inspecciones explotación a explotación para conocer la tasa de incidencia de la enfermedad y evaluar el avance de la vacunación. Las indicaciones más extendidas ahora son las de aplicar productos desinsectantes y vacunar: «Es lo único que se puede hacer», indican desde la Coordinadora Agraria.

Asaja, por su parte, insta al Ministerio de Agricultura a cambiar de estrategia para combatir la enfermedad. Las organizaciones esperan que este varapalo no tenga consecuencias de cara a la campaña de Navidad. Por el momento, la Consejería está en proceso de compra y suministro de nuevas vacunas a las explotaciones.