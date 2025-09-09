La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ovejas afectadas por lengua azul, en una finca de Calasparra. C. D. N.

El brote de lengua azul se extiende y afecta ya a Moratalla

Los análisis confirman dos focos en explotaciones de este municipio y de Calasparra; el virus deja ya cientos de ovejas muertas en 7 fincas del Noroeste

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:30

El brote de lengua azul avanza imparable en las explotaciones de ovino de la comarca del Noroeste, donde ha provocado ya la muerte de ... cientos de animales, y amenaza con extenderse a otras zonas de la Región de Murcia y afectar a las exportaciones de ganado vivo a Argelia y otros países. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ratificaron ayer a LA VERDAD que «los últimos análisis han confirmado positivos en dos nuevas explotaciones ganaderas de la Región: concretamente, uno Calasparra y otro en Moratalla».

