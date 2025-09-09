El brote de lengua azul se extiende y afecta ya a Moratalla

El brote de lengua azul avanza imparable en las explotaciones de ovino de la comarca del Noroeste, donde ha provocado ya la muerte de ... cientos de animales, y amenaza con extenderse a otras zonas de la Región de Murcia y afectar a las exportaciones de ganado vivo a Argelia y otros países. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ratificaron ayer a LA VERDAD que «los últimos análisis han confirmado positivos en dos nuevas explotaciones ganaderas de la Región: concretamente, uno Calasparra y otro en Moratalla».

«En total, se ha detectado presencia de lengua azul en siete explotaciones: cinco de Calasparra, una de Cehegín y una de Moratalla», indicaron en la Consejería respecto al serotipo 3 del virus que provoca esta enfermedad. Esta no se trasmite a las personas ni por el contacto con los animales ni por el consumo de su carne y de su leche, por lo que no existe riesgo para la salud pública, coincidieron en destacar desde el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia y desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Vacunación y desinsectación

En la Consejería que dirige Sara Rubira aseguraron desconocer el número de animales muertos y enfermos por lengua azul en la Comunidad, e indicaron que se trata de «datos privados». Remitieron a las cifras que pudieran aportar las organizaciones ganaderas y apuntaron que la Comunidad aplica su competencia de «registrar los focos y comunicarlos al Ministerio» de Agricultura.

El Consejo de Defensa del Noroeste alertó el sábado de la muerte de unas 400 ovejas en siete ganaderías de la comarca y mostró su «gran preocupación» por la propagación del brote. Y el secretario de ganadería de UPA, Carlos Esparcia, evidenció también ayer su «inquietud por la situación en el Noroeste». Agregó que su entidad carece de datos precisos sobre el número de cabezas afectadas, pero que hay granjas grandes con «hasta 50 bajas»; y que hay que sumar los animales no nacidos, debido a los abortos. Reclamó «un cambio de estrategia contra la lengua azul», cuyo actual brote «saltó de Holanda a Portugal y a España»; y que la Administración regional facilite la vacunación y financie los tratamientos con repelentes y desinsectantes y el Ministerio incentive a los laboratorios para desarrollar vacuncas eficaces y polivalentes», para más de un serotipo.

La presidenta del Colegio de Veterinarios, Teresa López, dijo que se están llevando a cabo análisis de muestras tomadas en instalaciones ganaderas de las pedanías altas de Lorca; que entre las explotaciones donde ha entrado el virus hay una de más de 2.000 cabezas; y que la tasa de incidencia en las granjas afectadas «es muy alta», pues varía entre el 4,5% y el 5% de las reses.

Cabaña con 450.000 cabezas

López explicó que en la Región la cabaña de ovino alcanza las 450.000 cabezas [en cerca de un millar de explotaciones]; y que «el vector de transmisión del virus es difícilmente controlable, pues se trata de un mosquito». Se aconseja la vacunación y la desinsectación de las instalaciones. Confía en que «la vacunación realizada en primavera a todo el ovino de la Vega Media sirva de cortafuegos», y lamentó que algunos ganaderos de otras áreas rechazaran esta inmunización y que la Consejería distribuyera un número limitado de dosis, porque la producción no permitía un volumen mayor.