La lengua azul provoca la muerte de 400 ovejas en el Noroeste

LA VERDAD Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:47

El Consejo para la Defensa del Noroeste alertó ayer del brote de lengua azul -una enfermedad vírica aguda que afecta al ganado- que está activo en la comarca del Noroeste, focalizándose especialmente en explotaciones dedicadas a la crianza de cabezas de ovino. La mayoría de las fincas afectadas se ubican en Calasparra y Cehegín, aunque no se descarta que la enfermedad también se pueda extender a territorios limítrofes, como Andalucía y Castilla-La Mancha.

En un comunicado emitido por el Consejo, señalan que el serotipo 3, una de las variantes más agresivas de lengua azul, según los expertos, es la que está mermando la cabaña de ovino en el Noroeste, tanto por la mortandad que genera como por el debilitaminento que provoca en los ejemplares infectados. Además, los ganaderos apuntan que el brote está afectando, de forma mayoritaria, a la oveja montesina, que está en peligro de extinción, aunque también se han visto afectados ejemplares de oveja segureña.

El Consejo para la Defensa del Noroeste cifra en 400 los ejemplares fallecidos como consecuencia de la lengua azul, según la información facilitada por los pastores de las siete ganaderías de la comarca que se han visto afectadas por el brote. Los ganaderos exigen a las autoridades que se impliquen en la solución del problema con ayudas económicas que contribuyan a «superar este varapalo». De igual manera, agradecen la disposición de vacunas para proteger a los animales. Por otra parte, señalan que ganaderos de Ciudad Real y Toledo ya están recibiendo las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

72.000 cabezas menos

Asimismo, desde el Consejo para la Defensa del Noroeste alternan de la «alarmante caída» del censo de ovino en la comarca. Según los datos de la Oficina Comarca Agraria de Caravaca, entre los años 1992 y 2024 la población ovina ha perdido 72.000 cabezas, pasando de 125.000 a 52.712, lo que se traduce en un descenso del 58%. De igual manera, las ganaderías dedicadas a la producción de ovejas ha caído un 84%, al pasar de 600 a 94, es decir, han desparecido 506 en 32 años. Ante estas cifras desde el Consejo reivindican «el mayor apoyo para el sector ovino», tanto para atajar los problemas endémicos que viene padeciendo como para afrontar el actual brote de lengua azul.

De persistir la situación existente, los ganaderos apuntan que el pastoreo de ovejas corre riesgo de desaparición. La lengua azul que afecta a los ovinos no se transmite a los humanos. Su transmisor es un mosquito que prolifera con las altas temperaturas.

Además, los profesionales apuntan a la falta de formación y de relevo generacional como otros factores que están complicando el sector dedicado a la crianza de ovejas, que constituye una de las actividades principales para la ganadería del Noroeste.

