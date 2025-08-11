El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad La obra, inaugurada en 2018 en el escenario de la plaza de España, fue cubierta con pintura blanca el pasado viernes

El PSOE de Molina de Segura denunció este lunes que el Ayuntamiento del municipio ha cubierto con pintura blanca el conjunto de murales que se inauguraron en septiembre de 2018 en el escenario de la plaza de España en homenaje a las trabajadoras de las fábricas de conservas de la ciudad. Según señala la formación en un comunicado, en la mañana del viernes se procedió al borrado de una obra que recordaba el «esfuerzo y sacrificio» de unas mujeres que, a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, «impulsaron el desarrollo económico y social del pueblo».

El proyecto artístico, titulado 'Estrellas en Conserva', fue llevado a cabo por el Colectivo Cuatro, con el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Caixa, Lumitel, Domiberia y otra serie de mujeres que quisieron colaborar con su apoyo durante el proceso de realización del mismo.

La portavoz socialista, Isabel Gadea calificó estos hechos como un «ataque al trabajo y a la memoria de aquellas trabajadoras de la conserva que contribuyeron al desarrollo industrial y económico de nuestra ciudad, a lo que significaron las mujeres de la conserva en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Molina de Segura». «Este mural no era ideología, era memoria», aseguró.

«Desde el Partido Socialista no vamos a permitir que este intento de la derecha de Molina de Segura de volver a esconder a las mujeres se lleve a cabo. No van a conseguir que los y las molinenses olvidemos a aquellas pioneras, muchas de ellas ya fallecidas, que entregaron su vida en condiciones durísimas para sacar adelante a sus familias y levantar esta ciudad», continuó el comunicado del partido, que calificó el borrado de la obra como una «falta de respeto», un «acto de desprecio y total olvido a las mujeres de Molina de Segura homenajeadas» y «un paso atrás en los valores que tanto nos ha costado construir»,.

Para el Ayuntamiento, el mural era «símbolo del abandono»

El equipo de gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Molina respondió al comunicado del PSOE señalando que una de sus obligaciones es «mantener los edificios públicos y los espacios municipales en óptimas condiciones de higiene y conservación» y explicando que la decisión de borrarlo responde a su mal estado de conservación.

«El mural 'Estrellas en Conserva' no era ya un homenaje vivo a la mujer conservera, sino un símbolo del abandono y deterioro que ha caracterizado la gestión socialista en sus 7 años que estuvo gobernando. Además, el grafiti presentaba daños y pérdidas de color evidentes, incluso elementos culturales rotos que nunca fueron repuestos. Lo único que se mantenía era la placa, probablemente lo que realmente molesta al PSOE», añadieron desde el Consistorio.

«Nuestra actuación ha supuesto poner fin a un estado de abandono que no merecía seguir siendo exhibido como ejemplo de cómo dejaron Molina de Segura. Hemos hecho un bien a la ciudad, velando por el mantenimiento de sus espacios y recuperando la dignidad que deben tener nuestros equipamientos públicos», finaliza el comunicado.