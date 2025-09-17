Un juez investiga al 'talibán español' como presunto cabecilla del vuelco al lujoso chalé de Molina

Apenas dos semanas después del 'vuelco' en un lujoso chalé de la urbanización molinense de El Chorrico, la Policía Nacional ya tiene bastante claro ... quién estaba detrás. Los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) investigan como supuesto cabecilla del violento robo, que dejó un herido por disparos en un pie, a Andrés I.O., conocido policialmente como el 'talibán español'.

La Policía localizó a este sospechoso, con un largo y violento historial delictivo, después de que el herido en el 'vuelco' -uno de los tres detenidos por su presunta vinculación con la plantación de marihuana que ocultaba la mansión y que era el objetivo del robo- le identificase. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, este marroquí, que está siendo representado por el abogado Ángel Galindo Laorden, lo identificó como uno de los siete encapuchados que perpetraron el ataque armados con escopetas.

El sospechoso quedó a disposición del tribunal de instancia número 6 de Molina de Segura acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de robo con violencia. El magistrado le ha impuesto una orden que le impide acercarse o comunicarse con el afectado durante el tiempo que dure la instrucción de este procedimiento.

Numerosos intentos de fuga

Nacido en Casablanca (Marruecos) pero con familia en Murcia, este hombre, de 41 años, estuvo considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la Región. De su extrema conflictividad dan también pruebas sus numerosos intentos de fuga de prisión, uno de los cuales dio fruto en 2009, cuando se escapó de la cárcel de Castellón tras serrar una reja. Fue arrestado meses después en la pedanía lorquina de La Hoya.

Ampliar Policías en el chalé asaltado en la urbanización molinense de El Chorrico, a principios de mes. Andrés Molina / AGM

Tiempo atrás se le vinculó policialmente a una célula yihadista asentada en la Región, aunque no se demostró en los juzgados y quedó exculpado. De ahí el sobrenombre de 'el talibán español'. En 2016 la Guardia Civil desarticuló una organización que supuestamente estaba encabezada por él y que se dedicaba a traficar con droga en el interior de la prisión de Campos del Río.

Este suceso se produjo en la madrugada del miércoles 3 de septiembre en un chalé de la urbanización molinense de El Chorrico que, explicaron las fuentes, estaba siendo utilizado actualmente por la exmujer y uno de los hijos de un importante empresario. «Recibí una lluvia de disparos y me defendí con un arma que les arrebaté», declaró M. K., un marroquí que se encontraba también en el domicilio y que recibió varios tiros, uno de los cuales le alcanzó en el pie izquierdo. El lesionado fue detenido como presunto vigilante de la plantación de marihuana, objetivo de los asaltantes. Junto a él fueron arrestados también los dos hijos del dueño de la vivienda, uno de ellos menor. Todos están en libertad provisional.

Este hombre de 33 años sostuvo ante los agentes que esa madrugada estaba durmiendo en el salón de la vivienda en aras a la amistad que le unía con el hijo del dueño de la casa, menor de edad. «Él estaba en una de las habitaciones, escuchó voces fuera y me llamó para avisarme», relató. «Oí ruido arriba y al acercarme vi a seis encapuchados con armas». En un descuido, explicó, consiguió arrebatarle al grupo una escopeta de cartuchos que había dejado en una esquina sujetando una escalera. Al verle bajar con el arma hacia abajo, según su relato, los asaltantes le persiguieron disparando. «Recibí una lluvia de disparos y me defendí», recalcó. En ese momento, precisó el hombre, una bala le atravesó el pie izquierdo y otras tres le rozaron sin llegar a darle.