La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Indalecio O., arrestado en Lorca en 2009, cuando estaba fugado. S.M.L.

Un juez investiga al 'talibán español' como presunto cabecilla del vuelco al lujoso chalé de Molina

El magistrado impone a Andrés I.O. una orden de alejamiento contra el supuesto vigilante de la plantación de marihuana, al que presuntamente trató de matar a tiros

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:46

Apenas dos semanas después del 'vuelco' en un lujoso chalé de la urbanización molinense de El Chorrico, la Policía Nacional ya tiene bastante claro ... quién estaba detrás. Los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) investigan como supuesto cabecilla del violento robo, que dejó un herido por disparos en un pie, a Andrés I.O., conocido policialmente como el 'talibán español'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  9. 9 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un juez investiga al 'talibán español' como presunto cabecilla del vuelco al lujoso chalé de Molina

Un juez investiga al &#039;talibán español&#039; como presunto cabecilla del vuelco al lujoso chalé de Molina