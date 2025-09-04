Un delincuente reincidente podría estar detrás del 'vuelco' al lujoso chalé de Molina La Policía Nacional incauta cerca de 600 plantas de cannabis y los esquejes preparados para un segundo cultivo

La Policía Nacional sigue adelante con su investigación para tratar de arrojar luz sobre el 'vuelco' que se produjo este miércoles en un lujoso chalé de la urbanización molinense de El Chorrico, en el que un hombre resultó herido por arma de fuego. Este acusado -uno de los tres detenidos por su presunta vinculación con la plantación de marihuana que ocultaba la mansión y que era el objetivo del robo- habría identificado a uno de los siete encapuchados que perpetraron el ataque armados con escopetas, según explicaron fuentes cercanas a la investigación. Las primeras hipótesis apuntan a un conocido delincuente con un largo y violento historial delictivo.

Los investigadores continúan realizando pesquisas para esclarecer este caso a la espera de que este viernes previsiblemente pasen a disposición judicial los tres arrestados -entre ellos dos hijos del empresario dueño de la vivienda, uno de ellos menor de edad-. Los agentes localizaron en torno a 600 plantas de marihuana en la vivienda y sus alrededores. Al parecer, los asaltantes ya habían conseguido lanzar cientos de ellas a través del muro del chalé cuando se percataron de la presencia policial y decidieron huir. Según explicaron fuentes cercanas al caso, en la vivienda la Policía halló asimismo los esquejes preparados para una nueva plantación.

Este suceso se produjo en la madrugada de este miércoles en un chalé de la urbanización molinense de El Chorrico que, explicaron las fuentes, estaba siendo utilizado actualmente por la exmujer y uno de los hijos de un importante empresario. La hija del dueño de la misma reside habitualmente en el extranjero, pero había regresado a Molina estos días y también se encontraba en la casa.

En torno a las tres de la madrugada el hijo menor que se encontraba en su cuarto telefoneó al otro sospechoso, que estaba durmiendo en el salón, para advertirle de que escuchaba ruido. Al tropezarse con los asaltantes, estos le dirigieron tres disparos: uno le impactó en un pie y los otros dos le rozaron el glúteo y la espalda.

Su abogado, Ángel Galindo, remarcó este jueves, al ser preguntado por este diario, que su estado era actualmente leve pero que «está vivo de milagro porque ha tenido mucha suerte». El letrado no quiso realizar más declaraciones sobre el asunto que, asegura, aún está pendiente de nuevas diligencias.

Una modalidad en auge

Los 'vuelcos' son una modalidad delictiva, consistente en el robo de droga entre organizaciones, que ha ido ganando peso en la Región y que, en los últimos años, deja a sus espaldas un largo reguero de violencia. El inspector jefe Jorge Pérez, responsable de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco), ya reconoció hace unos años que este era un tema «que va 'in crescendo'».

Las investigaciones por estos 'zarpazos' entre bandas, que suelen acarrear posteriores ajustes de cuentas y que se encuentran incluso detrás de algunos truculentos crímenes, eran asumidas hasta 2022, dentro de la Policía Nacional, por el grupo de Atracos y Homicidios. Ante el volumen de trabajo que esta modalidad estaba generando, se optó por crear un grupo centrado en este tipo de robos -aunque también indaga tráfico ilícito de coches y localización de fugitivos-. Una labor no exenta de su complejidad. Ninguna víctima, por la cuenta que le trae, está interesada en denunciar que le han quitado un alijo de droga así que esta delincuencia nace abocada a permanecer invisible.