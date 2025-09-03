Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría La Policía Nacional detiene a tres personas, entre ellas dos hijos del dueño de una mansión de El Chorrico, y busca a siete encapuchados, autores del 'vuelco'

Alicia Negre Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:12 | Actualizado 17:38h.

Un imponente chalé de la urbanización molinense de El Chorrico se convirtió este miércoles en el escenario de un violento 'vuelco', que dejó un hombre herido en un pie por disparo de bala, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. El objetivo de los siete asaltantes, que entraron encapuchados y armados, era una plantación de marihuana que se ocultaba en la mansión y que ya ha sido desmantelada por la Policía Nacional, con más de 400 ejemplares. Los investigadores han detenido a tres personas, entre ellas dos hijos del dueño de la vivienda -uno de ellos menor de edad-, y han iniciado una investigación para tratar de arrestar cuanto antes a los autores del 'vuelco'.

Este suceso se produjo en la madrugada de este miércoles en un chalé de la urbanización molinense de El Chorrico que, explicaron las fuentes, está siendo utilizado actualmente por uno de los hijos de un importante empresario y que destaca por su excepcional tamaño. En los últimos tiempos, según se desprende de la investigación, la casa estaba siendo utilizada para albergar una importante plantación de marihuana, un negocio clandestino que habría llegado a oídos de los miembros de otro grupo, motivando el 'vuelco'.

En torno a las tres de la madrugada una de las hijas del dueño de la casa pidió ayuda a la Policía porque un grupo de encapuchados habían entrado a la casa disparando con la intención de robarles. Poco después telefonearon de nuevo diciendo que ya se habían marchado y saliéndoles al encuentro. En la casa los agentes identificaron a los dos hermanos y a otro hombre que había recibido varios disparos en un pie. La Policía halló numerosos casquillos y manchas de sangre por la vivienda. El herido, que se encuentra leve, es uno de los tres detenidos, que están siendo defendidos por los abogados Ángel Galindo y Joaquín Lisón.

Modalidad en auge

Los 'vuelcos' son una modalidad delictiva, consistente en el robo de droga entre organizaciones, que ha ido ganando peso en la Región y que, en los últimos años, deja a sus espaldas un largo reguero de violencia. El inspector jefe Jorge Pérez, responsable de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco), ya reconoció hace unos años que este era un tema «que va 'in crescendo'». Las investigaciones por estos 'zarpazos' entre bandas, que suelen acarrear posteriores ajustes de cuentas y que se encuentran incluso detrás de algunos truculentos crímenes, eran asumidas hasta 2022, dentro de la Policía Nacional, por el grupo de Atracos y Homicidios. Ante el volumen de trabajo que esta modalidad estaba generando, se optó por crear un grupo centrado en este tipo de robos -aunque también indaga tráfico ilícito de coches y localización de fugitivos-. Una labor no exenta de su complejidad. Ninguna víctima, por la cuenta que le trae, está interesada en denunciar que le han quitado un alijo de droga así que esta delincuencia nace abocada a permanecer invisible.