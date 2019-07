Miras: «La izquierda no ha entendido, en absoluto, lo que nos han pedido los ciudadanos» Fernando López Miras, candidato a la presidencia de la Región, este martes. / JM Rodríguez / AGM El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad interviene esta tarde en la segunda sesión del debate de investidura, que se reanuda a las 16.30 horas E.P. Martes, 2 julio 2019, 13:46

El candidato a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, aclaró este martes que «ante una nueva situación política que necesita de más diálogo, consenso y acuerdo, hay algunos partidos que lo han entendido y otros de la izquierda que no han entendido en absoluto lo que nos han pedido los ciudadanos». Así se manifestó tras la intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea Regional, en la segunda sesión del Debate de Investidura.

Preguntado por la segunda sesión del día, que se reanuda esta tarde, a las 16.30 horas, con la intervención de López Miras, una segunda intervención de los portavoces parlamentarios y la votación posterior, con un «esta tarde lo veremos, no puedo adelantar nada».

Cabe recordar que si el candidato, López Miras, no resulta elegido por mayoría absoluta (23 votos), se procederá a la celebración de una nueva sesión transcurridas las 48 horas preceptivas, el próximo jueves, 4 de julio. En esa segunda vuelta, bastaría con la abstención de Vox.

García Egea pide a Vox un último esfuerzo

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hizo un llamamiento a Vox este martes para que haga «un último esfuerzo» y para que tenga la «altura de miras necesaria y el sentido de Estado necesario» para que se vuelva a sentar a dialogar y a negociar y evitar así «malgobiernos» de la izquierda en las comunidades autónomas de Madrid y de Murcia.

«PP, Ciudadanos y Vox tienen la oportunidad en Murcia hoy de evitar que la izquierda malgobierne la Región de Murcia, de evitar que los 40 años de Andalucía se extiendan a otras regiones de España», reivindicó García Egea en ese llamamiento al diálogo al partido de Santiago Abascal al que recordó que más importantes que las siglas políticas son «las ansias que tiene la sociedad de Madrid y la sociedad de Murcia de seguir avanzando y de seguir progresando de la mano de gobiernos de libertad».

García Egea realizó estas declaraciones en los pasillos de las Cortes de Castilla y León donde presenció la firma del acuerdo para el gobierno de la Comunidad Autónoma que estará formado por PP y por Ciudadanos, un pacto que desea para Murcia de la mano de partidos constitucionalistas que creen en España, en la libertad, en los impuestos bajos y en el libre mercado.

Según defendió, la suma de PP, Ciudadanos y Vox ha permitido generar gobiernos de libertad «a lo largo y ancho de España» por lo que, tras agradecer esos apoyos a los de Abascal, insistió en la necesidad de un «último esfuerzo» para conseguir «entre todos» que la Región de Murcia tenga un gobierno que garantice la libertad y que sea el «contrapunto» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez .

«Hoy no sólo nos jugamos que no gobierne la izquierda, hoy nos jugamos que Murcia no sea aliada de Pedro Sánchez con un gobierno de PSOE y de Podemos«, advirtió el secretario general del PP en ese llamamiento reiterado a Vox a volver a la negociación y a hablar de un programa conjunto para evitar que Pedro Sánchez siga teniendo «delegados» en las regiones, con el ejemplo concreto de Castilla-La Mancha o Extremadura.

«Es el momento, hoy es un día importante y le pido a Vox que se siente de nuevo en la mesa y hablemos de lo importante y consigamos que ese contrapeso se consiga también en la Región de Murcia«, sentenció.