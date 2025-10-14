La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tráfico en la autovía, a su paso entre Guadalupe y Espinardo. Ros Caval / AGM

El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia

La Ronda Oeste se convertirá en la MU-33 desde Espinardo hasta el Puerto de la Cadena; y el Arco Noroeste pasará a llamarse A-30 conectando con Cartagena

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 14 de octubre 2025, 08:00

El Ministerio de Transportes llevará cabo, a partir de este martes, unos trabajos para cambiar los nombres de varios tramos de autovías estatales que rodean ... la ciudad de Murcia. Esta labor se desarrollará durante los dos próximos meses y no afectará al tráfico, indica el departamento de Óscar Puente. El cambio de nomenclatura viene motivado por la puesta en servicio, todavía parcial, del Arco Noroeste, que pasará a adoptar el nombre de A-30, conectando Cartagena con Albacete sin pasar por la ciudad de Murcia. La Ronda Oeste se llamará MU-33, y la circunvalación de Molina de Segura será la MU-32.

