El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia

El Ministerio de Transportes llevará cabo, a partir de este martes, unos trabajos para cambiar los nombres de varios tramos de autovías estatales que rodean ... la ciudad de Murcia. Esta labor se desarrollará durante los dos próximos meses y no afectará al tráfico, indica el departamento de Óscar Puente. El cambio de nomenclatura viene motivado por la puesta en servicio, todavía parcial, del Arco Noroeste, que pasará a adoptar el nombre de A-30, conectando Cartagena con Albacete sin pasar por la ciudad de Murcia. La Ronda Oeste se llamará MU-33, y la circunvalación de Molina de Segura será la MU-32.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar a integrar en la actual A-30 de la Red de Carreteras del Estado (RCE) la autovía de nueva construcción Arco Noroeste de Murcia, cuyos dos primeros tramos entraron en funcionamiento en julio de este año, tras una inversión de 169 millones de euros.

Concretamente, se pusieron en servicio dos de los tres tramos que conformarán esta autovía, la cual que enlazará la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros. Se trata de los tramos A y B, que suman 14,1 kilómetros desde el enlace con el kilómetro 119 de la A-30, en Archena, hasta el enlace con la carretera autonómica RM-B37, en las Torres de Cotillas. En la actualidad, el Ministerio está ejecutando el tercer y último tramo (tramo C) de dicha autovía. Se espera que esté operativo a final de este año o principios de 2026.

En todo caso, indica el Ministerio, es necesario integrar esta autovía de nueva construcción en la Red de Carreteras del Estado. Esta integración implica, por criterios de funcionalidad y continuidad, la atribución de un nombre específico y el cambio de nomenclatura de algunas carreteras del entorno en la ciudad de Murcia.

Con este fin, a partir de la noche de este martes 14 de octubre y durante los dos próximos meses se procederá a realizar los trabajos necesarios para la citada adaptación, que no conllevarán afectaciones al tráfico.

La nueva denominación entrará en vigor el miércoles 15 de octubre y será la oficial y operativa a todos los efectos (comunicaciones, explotación, incidencias, seguridad vial, accidentes, etc.), independientemente de que los trabajos de señalización se completen en las semanas posteriores.

Esta nueva nomenclatura se enmarca en la Orden por la que se modifica el catálogo y denominación de la Red de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, con objeto de integrar la autovía Arco Noroeste, en la red de carreteras existente, aprobada en marzo de 2025.

Las modificaciones al detalle

Las modificaciones consistirán en:

- Pasarán a formar parte y a denominarse autovía A-30 (Albacete-Cartagena) los siguientes tramos de carreteras:

- Los dos tramos del Arco Noroeste ya en servicio (A y B) y el tramo restante (C) una vez entre en funcionamiento.

- El tramo de autovía MU-30 entre el enlace con la autovía A-7 (km 0) y el enlace con la autovía MU-31 (km 5,750). Corresponde al tramo de Alcantarilla-Polígono Industrial Oeste

- La propia autovía MU-31. Corresponde al tramo del Polígono Industrial Oeste al Puerto de la Cadena.

- Pasará a formar parte y a denominarse autovía MU-32 (Acceso norte de Murcia):

- El tramo de A-30 comprendido entre el enlace con el Arco Noroeste (km 119,4) y el enlace con la A-7 (km 135).

- Pasará a formar parte y a denominarse autovía MU-33 (Acceso sur de Murcia):

- El tramo de A-30 comprendido entre el enlace con la autovía A-7 (km 137,750) y el enlace con la actual MU-31 (km 150,7).

Cambios en 408 carteles

Los trabajos para modificar la denominación de los tramos indicados consistirán en la actualización del balizamiento existente (hitos kilométricos, de arista y miriamétricos), en la adecuación de carteles con láminas adhesiva reflectante, en troncos, pórticos, banderolas, etcétera., y sustitución de cartelería, indica el Ministerio.

En concreto, se modificarán un total de 408 carteles (308 de titularidad estatal y 100 de titularidad municipal y autonómica); y se sustituirán 27 señales indicadoras, entre carteles laterales y pórticos, para dar continuidad a la A-30 y adaptar los flujos de tráfico.

Los trabajos se dividirán en dos fases diferenciadas:

- La primera fase se realizará en la noche del 14 al 15 de octubre y consistirá en el cambio de los hitos kilométricos de las carreteras implicadas.

- Durante los dos meses siguientes, se ejecutará la segunda fase, de mayor complejidad, que abarcará la modificación de pórticos, banderolas, carteles flecha y carteles laterales, tanto de la red estatal como de vías de titularidad local o regional.