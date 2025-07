El cierre del Arco Noroeste y el soterramiento de Murcia serán realidad en el plazo de medio año

¿Se puede circular ahora por el Arco para llegar a Cartagena?

Hay que esperar a que terminen las obras del tramo pendiente (a finales de este año o principios del siguiente) para circular de punta a punta por el Arco Noroeste y enlazar la A-30 con el Puerto de la Cadena en dirección a Cartagena, y viceversa. Los 14 kilómetros abiertos ayer acaban cerca de Las Torres de Cotillas, en el enlace con la carretera comarcal RM-B37, de titularidad autonómica. Desde este punto se puede conectar con la autovia del Noroeste (RM-15) a la altura de la Venta Alegría. Y a partir de ahí dirigirse hacia Alcantarilla y el Puerto de la Cadena cruzando la zona de obras. No obstante, la RM-B37 es una carretera estrecha y de tercer nivel, no apta para tráfico pesado. El Ministerio no la contempla como itinerario provisional alternativo.