Casi 10 millones de euros de inversión para mejorar carreteras en 9 municipios Fomento destinará la mitad de los fondos al refuerzo del firme y se mejorará la seguridad vial con la construcción de tres nuevas glorietas

El Gobierno regional ha dado un nuevo impulso a la mejora de la red autonómica de carreteras con la publicación en el mes de julio de licitaciones de nueve obras por valor de 9,2 millones de euros, que permitirán reforzar la seguridad vial y la conservación del firme en vías autonómicas repartidas por todo el territorio regional, según informó la Consejería de Fomento e Infraestructuras a través de un comunicado.

Estas inversiones «se suman a los más de 30 millones de euros que el Ejecutivo regional ha movilizado este año en actuaciones de mejora viaria». El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, subrayó que las nuevas licitaciones «forman parte del esfuerzo continuado del Ejecutivo regional por mantener en unas condiciones óptimas la red de carreteras, actuando tanto en conservación como en seguridad vial y modernización de infraestructuras».

Del total de la inversión prevista, 5 millones de euros se destinan al refuerzo de firme en cinco carreteras regionales que atraviesan los municipios de Fuente Álamo, Mazarrón, Murcia, Lorca, Mula y Pliego. Las actuaciones se desarrollarán en las vías RM-E15, RM-332, RM-310, RM-C15 y RM-C27 y pretenden mejorar la durabilidad del pavimento y aumentar la seguridad en tramos con alta intensidad de tráfico o deterioro del firme.

2,3 millones se emplearán en mejorar el drenaje de la autovía del Mar Menor y continuar la RM-531 entre Alguazas y Campos del Río

García Montoro destacó que «desde el Gobierno regional seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar las comunicaciones en toda la Región, especialmente para impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico».

El programa regional de seguridad vial también contempla una inversión de 1,8 millones de euros para la construcción de tres nuevas glorietas que permitirán reducir la siniestralidad en intersecciones conflictivas. Estas infraestructuras se ejecutarán en la intersección de las vías RM-602 y RM-603, en La Aljorra (Cartagena), en la RM-702, en Archivel (Caravaca de la Cruz); en la RM-411, en Fortuna.

«Estas glorietas son una respuesta directa a la demanda de los ayuntamientos y de los vecinos, y contribuirán a mejorar la seguridad de miles de conductores que transitan por estos puntos cada día», señaló García Montoro.

El plan de inversiones se completa con 2,3 millones de euros destinados a continuar otras obras estratégicas como la segunda fase de la mejora del drenaje en la autovía del Mar Menor (RM-19), «una actuación clave para prevenir inundaciones y reforzar la seguridad durante episodios de lluvias intensas», y la continuidad del acondicionamiento de la carretera RM-531, que une Alguazas con Campos del Río.