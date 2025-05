Trasvase: ciegos y temerarios

Muy ciegos y sordos debían estar en el Ministerio para desatender las advertencias, muy claras, de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la falta de ... agua y de soluciones en este ciclo hidrológico, que tiene como santo y seña el hachazo al Trasvase. El artículo 13 del Plan de Cuenca subraya que el déficit ascenderá a 288 hm3 en el año 2027, contando con que no hubiera recorte del Trasvase (lo hay) y que la desalación llegue a 261 hm3 anuales para el regadío (todavía está lejos). En segundo lugar, avisa de que en el supuesto de que se amplíe la producción de agua desalada, no habrá recursos suficientes «para posibilitar la explotación sostenible a largo plazo de sus zonas regables y el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas».

Pese a estas advertencias, la exministra Teresa Ribera –seguida por Sara Aagesen– y el secretario de Estado Hugo Morán hicieron oídos sordos y orquestaron un plan que hace agua conforme pasan los días, y que revela un interés obsesivo por dejar el acueducto bajo mínimos. Tan preocupante como eso es que, por elevación y al margen del Trasvase, no ofrecen certidumbre hídrica para la cuenca del Segura a medio y largo plazo, como se está comprobando. El Miteco promete a estas alturas dos grandes desaladoras para 150 hm3 adicionales, de las cuales no se sabe la inversión, y tampoco cómo y quién las va a financiar, amén de los plazos, el precio, los requisitos ambientales, la energía, etc.

Por no saber, aún se desconoce, dos semanas después, la respuesta del Miteco y de la Confederación del Tajo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos, que (aparentemente) enmienda la plana a algunos estrategas hídricos. Un papelón, en definitiva.

Por si faltara algo, el PP de Guadalajara supera a García-Page y pide que no haya trasvases cuando la cabecera esté por debajo del 50% de capacidad, con lo cual subiría el umbral no trasvasable de 400 a 1.270 hm3. Eso no es recortar el Acueducto, sino enterrarlo. Abracadabrante. El último, que apague la luz.