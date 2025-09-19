La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Concentración ciudadana el pasado agosto en Los Alcázares para exigir un centro de salud 24 horas. V. Vicéns/ AGM

Los vecinos de Los Alcázares recogen 13.000 firmas para exigir un servicio de urgencias 24 horas

La federación de asociaciones se reunirá con el gerente de Salud para lograr una Unidad Móvil de Emergencias por las tardes

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:18

La voz de los vecinos se hace oír a través de los más de 13.000 apoyos por escrito reunidos para reclamar el servicio de emergencias 24 horas ... en el centro de salud de Los Alcázares. La asociación Amarme de defensa del Mar Menor entregó 10.000 firmas al Ayuntamiento, que se suman a las más de 2.000 recogidas en las mesas instaladas en la planta baja del Consistorio, el centro de mayores, el centro Las Claras y el espacio juvenil La Torre. El contador aumenta cada día con las firmas conseguidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), que ya tiene más de 3.000 rúbricas de apoyo.

