Los vecinos de Los Alcázares recogen 13.000 firmas para exigir un servicio de urgencias 24 horas

La voz de los vecinos se hace oír a través de los más de 13.000 apoyos por escrito reunidos para reclamar el servicio de emergencias 24 horas ... en el centro de salud de Los Alcázares. La asociación Amarme de defensa del Mar Menor entregó 10.000 firmas al Ayuntamiento, que se suman a las más de 2.000 recogidas en las mesas instaladas en la planta baja del Consistorio, el centro de mayores, el centro Las Claras y el espacio juvenil La Torre. El contador aumenta cada día con las firmas conseguidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), que ya tiene más de 3.000 rúbricas de apoyo.

Los representantes de esta organización se reunirán el próximo 3 de octubre con el gerente del Área VIII de Salud Mar Menor, Rafael Gomis, para trasladarle «la necesidad de implantar la UME 24 horas en Los Alcázares de forma permanente, ya que debe atender a una población de más de 25.000 habitantes, que durante la mitad del año asciende a 85.000 personas», explica el vocal de Sanidad de la Federación, Carmelo Cegarra.

El representante vecinal defiende que «no solo es imprescindible para Los Alcázares, sino también para descargar el servicio de emergencias de San Javier». Recuerda que «a las 15 horas cortan la atención médica a los vecinos», que si sufren una emergencia de salud tienen que desplazarse a San Javier o a Torre Pacheco. «No puede ser que el consejero les diga a los pacientes de Los Alcázares que vayan a San Javier o a La Unión», responde Cegarra.

«Esperemos que la Consejería no nos defraude. Si no, tendremos que manifestarnos», advierten desde la agrupación ciudadana

La paradoja del centro de salud alcazareño está en que, durante la tarde, solo prestan atención sanitaria a los residentes desplazados -y solo durante el verano-, mientras que los vecinos deben salir del municipio si tienen una urgencia médica. Ya son varias las manifestaciones que vecinos y turistas han organizado para reclamar este servicio, que funciona en todos los municipios de la zona excepto en Los Alcázares. En la concentración del pasado 13 de agosto, firmaron la petición 30 asociaciones locales, incluida la Favcac. «Esperemos que el nuevo gerente no nos defraude. Si no, tendremos que ir donde sea necesario y, aunque no queremos manifestaciones, tendremos que hacerlas», advierte Cegarra.

Planta incineradora

Por su parte, el concejal de Sanidad, Antonio Luis López Campoy, asegura que «no solo nos niegan un servicio necesario, sino que han aprobado la declaración de impacto ambiental para crear una incineradora de residuos farmacéuticos y hospitalarios en Los Alcázares, como si nos quisieran castigar».

Desde la Consejería de Salud, insisten en que la asistencia sanitaria en Los Alcázares «está garantizada y cuenta en verano con un refuerzo de una Unidad Móvil Medicalizada 24 horas hasta mediados de octubre». Para las urgencias, señalan el SUAP de San Javier, el de San Pedro del Pinatar y de Torre Pacheco, o la Unidad Móvil de Emergencias (UME) de San Javier y Torre Pacheco. La Consejería afirma que «debido a la falta de facultativos, especialmente en Medicina de Familia y Pediatría, en verano es imprescindible reorganizar los centros de salud». Asegura que «el Gobierno regional seguirá pidiendo al Ministerio de Sanidad soluciones a la falta de médicos».

Sobre la incineradora, responde que «no hay autorizada a día de hoy ninguna instalación de este tipo» y aclara que «lo publicado en el BORM no equivale a una autorización ambiental, sino que fija las condiciones que debe cumplir la planta para recibir la autorización». Recuerda que «el Ayuntamiento es el que tendrá que conceder las licencias correspondientes».