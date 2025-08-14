El consejero de Salud vuelve a descartar el SUAP de Los Alcázares porque «hay servicios a ocho o diez minutos» Juan José Pedreño responde así a los vecinos y turistas que se manifestaron el miércoles en la población para reclamar asistencia sanitaria las 24 horas

Javier Pérez Parra Jueves, 14 de agosto 2025

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, descartó este jueves la creación de un servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Los Alcázares porque los vecinos del municipio disponen de recursos sanitarios «a distancias muy cercanas, de entre ocho y diez minutos». Citó, en este sentido, el SUAP de San Javier y el Hospital Los Arcos. Vecinos, turistas y representantes de diversas asociaciones se concentraron el miércoles en Los Alcázares para reclamar atención sanitaria durante las 24 horas en el municipio. El alcalde, Mario Pérez Cervera, advirtió de que la población «tiene más de 20.000 habitantes, más los residentes temporales».

El consejero de Salud, sin embargo, considera innecesario un SUAP en Los Alcázares. «Los recursos sanitarios de esa zona básica de salud están al alcance [de los vecinos] y perfectamente contemplados desde el SMS. La población tiene que entender que no se trata de tener cualquier recurso que queramos cada uno a la puerta de nuestra casa. Hay que gestionar y dotar adecuadamente los servicios según las distancias, para atender a la población en tiempo y forma adecuada», aseguró a preguntas de la prensa. El centro de salud de Los Alcázares presta servicio hasta las 15.00 horas, sin que disponga de consultas de tarde.

Entre pancartas como 'Autodiagnóstico por YouTube, nuevo servicio del PP' o 'Si enfermas de noche, espera al amanecer, firmado López Miras', la concentración del miércoles reiteró la reivindicación de un SUAP, que no es nueva. Cada año, vecinos y veraneantes se unen para que los alcazareños dejen de ser los únicos ciudadanos de toda la comarca del Mar Menor que tienen que desplazarse a otros municipios si tienen una urgencia médica.

Pero en esta ocasión la protesta fue también dirigida conta el proyecto para la instalación de una gran incineradora de residuos sanitarios en el municipio. El Ayuntamiento de Los Alcázares se opone a la iniciativa y envió un informe desfavorable a la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, la declaración de impacto ambiental publicada por este departamento abre la puerta a la planta, al señalar «no se prevé» que «cause impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando» se tengan en consideración algunas «medidas preventivas y correctoras» de obligado cumplimiento. El Ayuntamiento asegura que se opondrá por todas las vías, mientras la Comunidad señala que se trata de una iniciativa privada y que el Ayuntamiento «es el responsable final» a la hora de otorgar las licencias.