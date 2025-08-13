La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los vecinos, este miércoles, durante la protesta en Los Alcázares.

Los vecinos, este miércoles, durante la protesta en Los Alcázares. Vicente Vicéns / AGM

Vecinos, turistas y 30 asociaciones de Los Alcázares, contra el «cementerio sanitario»

Firman un manifiesto al que se podrá sumar quien lo desee en Los Narejos y en la Casa Consistorial

Alexia Salas

Alexia Salas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:25

«No somos un basurero. No somos un cementerio, sino un municipio que exige respeto», fue uno de los lemas que se impusieron este miércoles en la concentración contra el proyecto de la planta incineradora de restos sanitarios en Los Alcázares. «Nos dan miedo los humos y la contaminación del suelo», explica Joaquín y Adela, pareja de residentes que respondió al llamamiento contra la incineradora y para reclamar un servicio de urgencias 24 horas. «Ya en la pandemia nos manifestamos para reclamarlo», cuentan Ana y Feliciana.

A María Valverde, le duele creer que podían haberla atendido antes si hubiese servicio médico continuo, cuando le dio un ictus. Las dos reivindicaciones se unieron en la concentración, organizada junto al centro de salud. Más de 30 asociaciones firmaron el manifiesto, que a partir de hoy podrán también suscribir todos los ciudadanos en las hojas disponibles en el Ayuntamiento y en el Centro de Servicios Sociales de Los Narejos. Desde colectivos deportivos a festeros, se unieron este miércoles por las dos peticiones. El alcalde, Mario Pérez Cervera, les prometió «pelear para que retiren el proyecto de la incineradora, porque no somos un cementerio sanitario». «Queremos salud y vida, no humo y cenizas», dijo entre aplausos.

Entre pancartas como 'Autodiagnóstico por YouTube, nuevo servicio del PP' o 'Si enfermas de noche, espera al amanecer, firmado López Miras', se reiteró la reivindicación de un Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que no es nueva. Cada año, vecinos y veraneantes se unen para que los alcazareños dejen de ser los únicos ciudadanos de toda la comarca del Mar Menor que tienen que desplazarse a otros municipios si tienen una urgencia médica. El alcalde recordó en la concentración que «Los Alcázares ya tiene más de 20.000 habitantes, más los residentes temporales».

«No quiero creer que es un castigo político, sino una cuestión de prioridades, y la gente tiene que saber que la Sanidad no es una prioridad en la Región, por eso no tenemos ya un SUAP en Los Alcázares», explica Pérez Cervera.

Por su parte, la Consejería de Salud respondió que «la asistencia sanitaria de urgencias está garantizada» con los servicios de los centros de salud más próximos, como San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión.

