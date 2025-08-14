La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recogida de firmas, este miércoles, contra el proyecto para construir una incineradora de residuos sanitarios en Los Alcázares. Vicente Vicéns / AGM

Choque entre Comunidad y Ayuntamiento por la incineradora de residuos sanitarios de Los Alcázares

El Consistorio carga contra la declaración de impacto ambiental elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, y el Gobierno autonómico le responde que es la administración municipal la «responsable final» de otorgar la licencia

Javier Pérez Parra
Alexia Salas

Javier Pérez Parra y Alexia Salas

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:21

El proyecto para construir en Los Alcázares la primera gran planta incineradora de residuos sanitarios en la Región de Murcia ha desembocado en un choque ... entre el Ayuntamiento, que se opone a esta iniciativa, y la Comunidad. La secretaría general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor publicó en junio la declaración de impacto ambiental, que allana el camino a este proyecto al concluir que «no se prevé» que «cause impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando» se tengan en consideración algunas «medidas preventivas y correctoras» de obligado cumplimiento.

