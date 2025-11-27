Zurich, Boston y Tokio servirán de modelo para crear un gran corredor verde en Lorca tras el soterramiento del AVE El diseño de la nueva alameda será uno de los temas de debate del Consejo Social de la Ciudad

Inma Ruiz Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Ciudades como Zurich, Boston y Tokio pueden servir de modelo para definir el futuro del gran corredor verde que se creará en Lorca cuando finalicen las obras de soterramiento. Lo dijo este jueves el alcalde, Fulgencio Gil, que anunció que ese será uno de los temas que abordará el Consejo Social de la Ciudad, el máximo órgano colegiado de carácter consultivo, que se reunirá a las 20 horas en el Centro de Desarrollo Local.

Aseguró que cambiaron infraestructuras ferroviarias por grandes corredores y en el caso de Boston, la supresión de la vía del tren y el desvío de la interestatal 93 permitió crear la Rose Kennedy, «uno de los grandes espacios verdes de esta gran capital norteamericana». En España, citó como ejemplos ciudades como Hospitalet de Llobregat, Logroño y Alicante.

El alcalde dijo que con el avance de las obras de la integración ferroviaria del AVE con el soterramiento de 2,9 kilómetros por el casco urbano, «se abre una nueva etapa ilusionante con un proyecto que consideramos esencial, la nueva alameda central» que se creará en la superficie. «Cambiaremos hierro y piedras por grandes zonas verdes de ocio, carriles bici y espacio para hacer deporte en un nuevo pulmón verde» y «queremos contar con la opinión de todos».

Consideró que «una oportunidad histórica no puede surgir solo de un gobierno municipal, debe participar la sociedad de manera activa porque las posibilidades son muy numerosas» en un gran espacio de terreno que abarca desde el barrio de San Diego hasta el colegio Ana Caicedo.

En el Consejo Social de la Ciudad también se abordará la recuperación del servicio de Cercanías para reclamar que se establezca la estación de San Diego como lugar provisional para la llegada y salida de trenes y estación transitoria del AVE mientras se ejecuta el soterramiento de la trama urbana. El alcalde confió en que Adif cumpla con su compromiso y se recupere la conexión con Murcia por tren en la primavera de 2026.

Infraestructuras hidráulicas

Otro de los asuntos principales de la reunión será el problema que siguen generando a miles de vecinos las zonas de flujo preferente marcadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que suponen «expropiaciones encubiertas» de viviendas, negocios familiares y parcelas de la huerta. También reiteró la importancia de seguir reclamando al Ministerio la construcción de las presas de laminación y diques, el encauzamiento de la rambla de Bizaga, diques y la limpieza de cauces para minimizar los efectos de las riadas.

La concejala de Participación Ciudadana, María Teresa Ortega, resaltó que en el encuentro también se informará sobre los avances y propuestas de la Concejalía de Vertebración del Territorio para luchar contra la despoblación en pedanías y de las sesiones celebradas por las comisiones de trabajo del pleno del consejo sobre el modelo de ciudad, casco histórico y equilibrio territorial, además del Plan Director de Transformación Digital y Ciudad Inteligente.

Forman parte del Consejo Social de la Ciudad 49 representantes de los sectores y organizaciones más relevantes de la sociedad, la política, la economía y la cultura del municipio, así como colegios profesionales, la universidad y expertos en diversas áreas, tras ser elegidos por el colectivo al que representan. También acudieron como consejeros natos los tres exalcaldes vivos.

Temas

Lorca