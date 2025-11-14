La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Sangre ensayan las marchas que interpretarán en la Magna. PASO ENCARNADO

Últimos ensayos del Paso Encarnado de Lorca para la Procesión Magna

Abrirá el cortejo acompañando a la Cruz Guía de Yecla

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

La Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Sangre, del Paso Encarnado, sorprendía esta semana a los vecinos del barrio de San Cristóbal en el ensayo general previo a su participación en la Magna Procesión Jubilar, que recorrerá mañana la ciudad de Murcia.

La banda recorrió el antiguo trazado de la Procesión del Silencio e interpretó marchas como 'Viva el Barrio», 'Reo de muerte' o 'Sangre de Rey'. Está formada por 96 músicos y en la Magna participará abriendo la procesión y acompañando a la Cruz de Guía de la Venerable Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella de Yecla. Antes del inicio del recorrido, que comenzará a las 17 horas, la agrupación musical realizará un pasacalles para anunciar este evento extraordinario.

Con una recién estrenada junta directiva, presidida por Francisco Ibáñez, el Paso Encarnado encara su primera fecha clave en el calendario, meses antes de una nueva Semana Santa que promete ser también especial para los Encarnados, informaron fuentes de la cofradía.

