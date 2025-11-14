La recuperación de la memoria judía protagoniza el pregón de San Clemente en Lorca El director de la Red Caminos de Sefarad alaba el esfuerzo de la ciudad por rescatar el patrimonio oculto en el castillo durante siglos

El director de la Red de Juderías Caminos de Sefarad, Iñaki Echeveste, pregonó este viernes en la antigua colegiata de San Patricio las fiestas patronales de San Clemente, que recrean el pasado medieval de la ciudad y la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. «Este no es un atril cualquiera, es un púlpito de la historia», dijo el pregonero, que destacó la importancia de leer el pregón en un templo cristiano para honrar a las tres tradiciones monoteístas que compartieron la tierra lorquina.

Subrayó el papel «importantísimo» que desempeña Lorca en la Red de Juderías, a la que pertenecen 21 ciudades españolas y que celebra este año su trigésimo aniversario. «Estar aquí esta noche no es un acto protocolario, sino una declaración de principios: la historia de España no puede entenderse sin la historia de Sefarad, y la historia de Sefarad se manifestó de forma excepcional en esta Lorca medieval». Echeveste afirmó que en las fiestas en honor a San Clemente la ciudad «se alza como la guardiana y la integradora de la memoria de estos tres mundos».

Destacó que el descubrimiento de la sinagoga del siglo XV dentro del recinto fortificado en 2003, durante las obras de construcción del Parador Nacional de Turismo, fue un «hito arqueológico de importancia capital para el estudio de la cultura judía medieval en la Península Ibérica» por su excepcional estado de conservación y el hecho insólito de que nunca fuera reconvertida en iglesia cristiana, a diferencia de otros templos coetáneos. Este hallazgo fue crucial para que Lorca entrara en la Red de Juderías y para consolidar «un atractivo turístico y cultural de primer orden para visitantes interesados en la historia y el legado sefardí» a nivel nacional e internacional.

Alabó el esfuerzo del Ayuntamiento por continuar de forma sistemática las excavaciones arqueológicas en la judería del castillo para poner al descubierto la totalidad del barrio de Alcalá, lo que supone una «oportunidad crucial» para profundizar en el conocimiento de la vida cotidiana, la cultura y la organización urbanística de esta singular comunidad judía bajomedieval» que se instaló en el recinto fortificado.

La rendición de Granada en 1492 impuso «un silencio irreparable sobre la judería», por lo que al recuperar y exhibir la sinagoga y la herencia de Sefarad a través de la Red de Juderías, que estuvo oculta durante siglos, «no solo rescata un patrimonio perdido, sino que nos enseña la historia de España, la convivencia de las tres culturas y su más profunda complejidad». Esto, añadió, «nos invita a ser custodios de esa memoria, para que las generaciones venideras puedan amar su país con toda su verdad histórica».

Regni Clavis

La Federación San Clemente entregó el Regni Clavis, su máxima distinción, al Grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas por su promoción del folclore local y la celebración del festival nacional dentro de la programación de las fiestas patronales. Además, sus miembros honran a San Clemente con el baile de la jota lorquina en la salida anual del Patrón.