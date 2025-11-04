La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El PSOE de Lorca critica el «silencio» sobre la gestión del palacio de ferias y congresos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:12

El PSOE criticó este martes el «silencio» del equipo de gobierno después de anunciar hace cuatro meses que renunciaba a la constitución de la institución ferial y que iba a ser la empresa pública Lorcatur, que se encarga de la gestión del patrimonio cultural y turístico, la que tendría también entre sus cometidos el palacio de ferias y congresos y la plaza de toros. El concejal Isidro Abellánp recordó que el alcalde, Fulgencio Gil, dijo que se iban a modificar los estatutos de Lorcatur y que en otoño estaría preparado el calendario de ferias de 2026. Criticó la falta de transparencia de Gil y pidió que informe sobre el futuro de Ifelor.

Fuentes municipales indicaron que trabajan «de forma responsable y eficaz» en la gestión y consolidación de eventos y en la mejora de espacios municipales destinados a ellos.

