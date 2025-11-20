El PSOE denuncia la supresión de una de las tres ambulancias no asistenciales en Lorca Salud explica que seguirá dando servicio a toda el Área III pero tendrá su base en Totana, ante el gran volumen de traslados desde esa localidad al hospital Rafael Méndez

Inma Ruiz Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El PSOE denunció este jueves un «nuevo atropello a la sanidad pública» por la supresión por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS) de una de las tres ambulancias no asistenciales asignadas a Lorca. Su portavoz, Isabel Casalduero, recordó que estas ambulancias son las que trasladan a pacientes que requieren asistencia básica para rehabilitación, curas, altas, pruebas médicas o tratamientos y su recorte supone un «golpe directo a las personas mayores, dependientes y pacientes crónicos».

Afirmó que el servicio ya estaba saturado con tres ambulancias por la amplitud del término municipal, con más de 1.600 cuadrados y una población de casi 100.000 habitantes y ahora «miles de personas tendrán que soportar esperas interminables y un empeoramiento evidente de su salud». Adelantó que su partido llevará una moción de urgencia al Pleno del próximo miércoles para instar a la Consejería de Salud a restaurar el servicio.

Ante esta denuncia del PSOE, Fuentes de la Consejería de Salud señalaron que «en ningún caso se reducen los recursos asistenciales en Lorca» y que esta ambulancia va a seguir prestando servicio en todos los municipios del Área III de Salud.

Las mismas fuentes detallaron que para garantizar que se acortan los tiempos de espera de los pacientes debido a que el volumen de traslados desde Totana al hospital Rafael Méndez de Lorca son a diario muy numerosos, una de las ambulancias no asistenciales tendrá su base en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Totana.

Añadieron que esta una de las medidas del SMS para «garantizar una asistencia de calidad con independencia del lugar en el que residan los pacientes».

Temas

Lorca