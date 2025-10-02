La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paso peatonal de la alameda de la Constitución, que será cerrado por las obras del soterramiento. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El paso peatonal de la alameda de la Constitución se cerrará tres meses por las obras del AVE en Lorca

Estará cortado desde el lunes y hasta el 31 de diciembre

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:33

El avance de las obras de integración ferroviaria de la Alta Velocidad en Lorca obligarán a cierre del paso peatonal de la alameda de la Constitución desde el próximo lunes 6 de octubre hasta el 31 de diciembre, según informó la Policía Local.

Conecta el centro urbano con la principal zona verde de la ciudad y es utilizado diariamente por los escolares que cursan sus estudios en los tres colegios ubicados en las alamedas y por centenares de lorquinos para pasear o practicar deporte. El camino peatonal alternativo más próximo será la alameda Ramón y Cajal, que aún no se verá afectado por los trabajos del soterramiento.

El concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, dijo que Adif y las empresas adjudicatarias de las obras están planificando los siguientes cortes de calles una vez que este martes abrió al tráfico la alameda de Cervantes después de tres meses cerrada.

Anunció que el cruce por el camino Marín también deberá ser clausurado para construir el cajón del soterramiento, aunque aún no hay fecha concreta, y aclaró que los próximos cierres de vías «no van a ser del calado y la afección que ha tenido el de la alameda de Cervantes», una de las principales arterias de la ciudad.

El siguiente corte en Cervantes el próximo año para construir el túnel no será total porque incluirá un paso alternativo a pocos metros por la calle María Agustina, dijo el edil, que recordó también que la avenida de Santa Clara será reabierta al tráfico antes de Semana Santa, un año después de su clausura. Coincidirá con el montaje de los palcos en la avenida Juan Carlos I, para no colapsar el tráfico en la ciudad.

