Los mayores de Lorca combaten la brecha digital Cerca de 200 personas de pedanías aprenden nociones básicas de informática y a manejar las aplicaciones de sus teléfonos móviles

Diego Sánchez, de 82 años, agricultor y vecino de Almendricos, se maneja con soltura en Tik Tok, Facebook y WhatsApp para estar conectado con el mundo y mostrar cómo se recoge y se trabaja el esparto. «Tengo muchos seguidores y yo también sigo a mucha gente porque quiero aprender todo lo que pueda, eso siempre es bueno», dice convencido mientras intenta activar un código QR en su teléfono móvil con la ayuda de una de las formadoras del proyecto Tecno Mayores.

Más de 200 personas mayores de 65 años de todas las pedanías de Lorca se dieron cita este martes en Ifelor en la jornada informativa sobre este proyecto pionero en el municipio, que se ha desarrollado de junio a noviembre. Ha sido financiado por los fondos europeos con una partida de 46.500 euros, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El alcalde, Fulgencio Gil, resaltó que el objetivo es que los mayores descubran que la tecnología «puede ser una aliada cercana, útil y accesible, queremos que se sientan parte de la nueva era digital y que no la vean con hostilidad». El programa ha contado con talleres sobre nociones básicas de informática, iniciación a Windows y Office, internet, ofimática, creación de blogs o interacción por webcam. Han aprendido a realizar gestiones online con el portal del paciente para acceder a su historial médico o pedir cita sin desplazarse al centro de salud.

«Tengo que darles las gracias porque los mayores piensan que les enseñamos pero son ellos los que nos han dado una lección los jóvenes sobre sus ganas de aprender. Les da pena que se acaben los cursos», manifestó la formadora en el uso del teléfono móvil Isabel Córdoba.

«Hay que estar al día, si no, te quedas fuera, sobre todo a la hora de hacer gestiones con el banco», aseguró Alfonso López, otro de los usuarios. Para Ana González, de 65 años, aprender a leer los códigos QR ha sido todo un descubrimiento. «No me imaginaba que podía ser tan fácil, ahora podré acceder a los menús en los restaurantes», dijo entusiasmada.

A la jornada han asistido entidades y empresas que han realizado demostraciones con servicios tecnológicos diseñados para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores como la Fundación Poncemar, el campus universitario, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, la Fundación CaixaBank, Tunstall-Televida y óptica y centro auditivo Lo Veo.

