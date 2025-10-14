La lucha contra el absentismo escolar reúne más de 200 profesionales en Lorca Ponen en común el trabajo que desarrollan la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos para reducir las tasas en los centros escolares

Más de 200 profesionales de la educación participaron este martes en Lorca en una jornada sobre absentismo y abandono escolar temprano para poner en común el trabajo que desarrollan la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos para reducir las cifras.

Está organizada por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), participan psicólogos, técnicos de la Consejería de Educación y de los ayuntamientos de Lorca y de Santomera; así como profesionales de la educación, que expondrán programas de éxito y tratarán temas como el papel de los agentes tutores, las comunidades de aprendizaje, la Formación Profesional y el liderazgo en el aula.

El juez Emilio Calatayud ofreció la ponencia ‘Educar en el siglo XXI’ y participó el formador especialista en motivación y productividad personal Ramón Barrera y la divulgadora y Fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva Diana Al Azem.

Durante la jornada se presentarán los resultados del programa ‘Referen-T’, de tutorización entre alumnos, en el que el pasado curso participaron 20 centros educativos de la Región con un total de 530 alumnos, que ha permitido que el 75% del alumnado de Secundaria mejore sus calificaciones. Este curso el programa llegará a 30 centros educativos, 10 más que el pasado curso.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que el curso pasado se logró rebajar el absentismo en la Región casi un punto, del 5% al 4,2%. Se considera absentismo escolar las faltas de asistencia injustificadas cuando superen el 20% del total de las jornadas o sesiones lectivas mensuales. El abandono también bajó del 19,2% al 18,2% y fue el segundo mejor dato de la serie histórica en la Región.

Recordó que el ‘III Plan Regional para la prevención del absentismo escolar y la reducción del abandono educativo temprano’, aprobado en 2024, incluye 66 medidas que se desarrollarán en los próximos cuatro años. Los destinatarios son alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio, alumnos desescolarizados en edad de enseñanza obligatoria y de educación de adultos.

Este plan cuenta con programas de éxito como ‘ConviveTEAM’, ‘Referen-T’, el plan de transición entre etapas y el programa ICUE para centros educativos de entornos desfavorecidos como el barrio de Santa Lucía, en Cartagena.

Así mismo, otra de las medidas es el incremento de plazas de Formación Profesional, especialmente en los grados básico y medio, para que los jóvenes tengan más opciones educativas; y la consolidación de las plantillas de orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo con más de 3.000 profesionales.

El pasado curso se puso en marcha el plan ‘SupéraTE’, del que se beneficiarán alrededor de 400 centros educativos este curso. Se realizarán tutorías en grupos reducidos para reforzar la formación del alumnado en lengua y matemáticas y fomentar el éxito educativo.

Iniciativas que alcanzan a 81.000 estudiantes

Todas estas iniciativas alcanzan a 81.000 alumnos en la Región, con el fin de promover que los jóvenes se titulen en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ofrecer más alternativas para que continúen sus estudios.

El Gobierno regional ha aprobado subvenciones que superan el medio millón de euros destinadas a los ayuntamientos para reducir el absentismo escolar y favorecer la inclusión en el sistema educativo del alumnado con bajos índices de asistencia a las aulas o en riesgo de abandono escolar. Estas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos del Programa FSE+ de la Región de Murcia 2021-2027.

El alcalde, Fulgencio Gil, dijo que en Lorca el pasado curso hubo una media mensual de 369 casos de absentismo en Secundaria y 95 en Primaria de un total de 11.798 alumnos escolarizados y “el objetivo es reducir al máximo esas cifras atendiendo de forma integral las necesidades académicas y emocionales del alumnado y sus familias”.

El regidor informó además de la concesión de una subvención de la Comunidad Autónoma de 40.000 euros para desarrollar el nuevo programa en la lucha contra el absentismo escolar T-Reto.

Se sumará a otros que ya se llevan a cabo en el municipio como DesAPPrendemos, Aula Impulsa, Red Impulsa y ActivaMente, crece y avanza. Según Gil, "somos una de las localidades más proactivas en este tipo de iniciativas" para la detección, prevención y disminución del abandono escolar temprano y la inclusión del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa.

