La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maquinaria pesada trabaja en la retirada de la masa vegetal en el canal de Biznaga, ayer. Gonzalo J. Martínez / AGM

Limpian en Lorca los tramos urbanos de cauces y ramblas como medida contra las riadas

Maquinaria pesada retira cañas, escombros y basura de todo tipo para mejorar la capacidad de drenaje en la temporada de lluvias

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:39

Una densa masa vegetal cubre por completo la rambla de Biznaga, en la pedanía de Campillo, uno de los puntos más problemáticos del municipio cuando se producen lluvias torrenciales, sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Para procurar que el agua circule sin obstáculos, esta semana se han iniciado los trabajos para eliminar los cañaverales que han alcanzado gran altura, además de escombros y basura de todo tipo con la utilización de maquinaria pesada. «Tenemos que garantizar el desagüe perfecto de todas las escorrentías que se recogen desde más arriba de la autovía de Águilas», afirmó el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó ayer los trabajos. Recordó que tras las graves inundaciones de 2012 en Campillo se alargó el cauce de la rambla con un canal que deriva el caudal a través de Biznaga al río Guadalentín.

Con esta importante actuación finalizará la limpieza de los tramos urbanos de los cauces y ramblas del municipio que son responsabilidad del Ayuntamiento, señaló Gil, que citó las actuaciones realizadas en los últimos meses en las ramblas de Las Señoritas, Las Chatas y Los Arcos y en el tramo urbano del río Guadalentín. Los camiones con los restos retirados «se cuentan por decenas» e incluyen botellas, cajas de plástico y restos de obras, como azulejos y ladrillos.

Gil hizo un llamamiento a los ciudadanos para que dejen de utilizar los cauces como vertederos, porque «la basura que arrojan unos pocos puede generar graves perjuicios para todos» ya que taponan los ojos de los puentes o crean diques artificiales.

El alcalde hace un llamamiento a los ciudadanos para que no viertan basuras que bloqueen el paso del agua

Lamentó que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura no sigan el ejemplo del Ayuntamiento y que no hayan «aprendido nada» de la riada de Lorca de 2012 y de la dana del pasado octubre en Valencia, ya que «siguen sin actuar en los tramos que son de su competencia». Según el alcalde, las reclamaciones del equipo de Gobierno se centran en la limpieza de los cauces y en la construcción de las infraestructuras necesarias como el canal de evacuación de Biznaga y las presas de laminación en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla. Adelantó que el Ayuntamiento continuará con su campaña institucional 'Presas ya. El olvido nos ahoga', iniciada el pasado febrero, y que incluirá nuevas actuaciones reivindicativas y reuniones vecinales, como la prevista para medidos de septiembre por la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.

Gil afirmó que la campaña de limpieza de ramblas se suma a la de desbroce de cunetas y ramales, que se ha extendido a lo largo de más de 800 kilómetros de caminos rurales con una inversión municipal superior a los 100.000 euros, la mayor de su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  6. 6 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  9. 9

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  10. 10 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Limpian en Lorca los tramos urbanos de cauces y ramblas como medida contra las riadas

Limpian en Lorca los tramos urbanos de cauces y ramblas como medida contra las riadas