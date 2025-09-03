Limpian en Lorca los tramos urbanos de cauces y ramblas como medida contra las riadas Maquinaria pesada retira cañas, escombros y basura de todo tipo para mejorar la capacidad de drenaje en la temporada de lluvias

Inma Ruiz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:39

Una densa masa vegetal cubre por completo la rambla de Biznaga, en la pedanía de Campillo, uno de los puntos más problemáticos del municipio cuando se producen lluvias torrenciales, sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Para procurar que el agua circule sin obstáculos, esta semana se han iniciado los trabajos para eliminar los cañaverales que han alcanzado gran altura, además de escombros y basura de todo tipo con la utilización de maquinaria pesada. «Tenemos que garantizar el desagüe perfecto de todas las escorrentías que se recogen desde más arriba de la autovía de Águilas», afirmó el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó ayer los trabajos. Recordó que tras las graves inundaciones de 2012 en Campillo se alargó el cauce de la rambla con un canal que deriva el caudal a través de Biznaga al río Guadalentín.

Con esta importante actuación finalizará la limpieza de los tramos urbanos de los cauces y ramblas del municipio que son responsabilidad del Ayuntamiento, señaló Gil, que citó las actuaciones realizadas en los últimos meses en las ramblas de Las Señoritas, Las Chatas y Los Arcos y en el tramo urbano del río Guadalentín. Los camiones con los restos retirados «se cuentan por decenas» e incluyen botellas, cajas de plástico y restos de obras, como azulejos y ladrillos.

Gil hizo un llamamiento a los ciudadanos para que dejen de utilizar los cauces como vertederos, porque «la basura que arrojan unos pocos puede generar graves perjuicios para todos» ya que taponan los ojos de los puentes o crean diques artificiales.

Lamentó que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura no sigan el ejemplo del Ayuntamiento y que no hayan «aprendido nada» de la riada de Lorca de 2012 y de la dana del pasado octubre en Valencia, ya que «siguen sin actuar en los tramos que son de su competencia». Según el alcalde, las reclamaciones del equipo de Gobierno se centran en la limpieza de los cauces y en la construcción de las infraestructuras necesarias como el canal de evacuación de Biznaga y las presas de laminación en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla. Adelantó que el Ayuntamiento continuará con su campaña institucional 'Presas ya. El olvido nos ahoga', iniciada el pasado febrero, y que incluirá nuevas actuaciones reivindicativas y reuniones vecinales, como la prevista para medidos de septiembre por la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.

Gil afirmó que la campaña de limpieza de ramblas se suma a la de desbroce de cunetas y ramales, que se ha extendido a lo largo de más de 800 kilómetros de caminos rurales con una inversión municipal superior a los 100.000 euros, la mayor de su historia.