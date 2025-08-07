El Ayuntamiento de Lorca reclama más rigor técnico a la CHS por el mapa de zonas inundables Desde el consistorio advierten de que los vecinos se encuentran en riesgo ante posibles futuras inundaciones

Gloria Piñero Jueves, 7 de agosto 2025, 16:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lorca ha mostrado su disconformidad ante la ampliación del mapa de peligrosidad y riesgo de inundación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Lo ha hecho mediante una comparecencia de los ediles de Urbanismo, María Hernández, e Infraestructuras, Ángel Meca.

La última actualización de la CHS sobre zonas inundables, que incluye una descripción de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación del Segura, ha ampliado en diez las zonas de posible riesgo en Lorca. Sin embargo, los ediles han anunciado que «el mapa deja 'islas' reservadas en distintos espacios dentro de las nuevas áreas de riesgo».

Es la cuarta actualización de esta entidad, adscrita administrativamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación del tercer ciclo de la Planificación para la Gestión del Riesgo de Inundación para 2028.

Hernández y Meca han asegurado que «vamos a seguir reclamando el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, así como las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla». Según ellos, «la última expansión de las zonas inundables no solo no aumentan la seguridad, sino que también destruye los derechos de propiedad, reduciendo el valor de los terrenos y generando un perjuicio económico y social grave para los vecinos». «Algunas de las pedanías más perjudicadas por esta última actualización, son Campillo, La Escucha y Purias», ha concretado Hernández.

Asimismo, los ediles dicen no entender «cómo es posible que el nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad discurra a lo largo de toda la nueva área de zonas inundables». «Los vecinos corren peligro, y no solo lo decimos nosotros. También lo dicen desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, de Abogados, CECLOR, Cámara de Comercio y decenas de Asociaciones» anadió.

Ahora los vecinos afectados cuentan con un periodo de exposición pública de tres meses para realizar las alegaciones que consideren pertinentes, aunque para Meca «hacer este anuncio en agosto, cuando los ciudadanos están de vacaciones, es incomprensible y no favorece a la participación ciudadana».

La CHS considera oportuna las acciones

Ante estas declaraciones, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura han confirmado a LA VERDAD que «se trata de un procedimiento que viene marcado por el cumplimiento de la Directiva de Inundaciones». Según han contado, «las alegaciones que se realizan se analizan en su totalidad, incorporando aquellas que suponen una mejoría para la documentación». Respecto a las mismas, han concretado que «deben ser en relación a las metodologías técnicas utilizadas y no tanto a valoraciones de otro tipo».

Asimismo, han añadido que «la construcción de las infraestructuras que se reclaman modificará la cartografía de zonas inundables, pero mientras no sean una realidad, los trabajos se han de ceñir a la situación actual». Según estas fuentes, «se espera poder licitar en este ciclo de planificaciones, que finaliza en 2027, el corredor Béjar-Biznaga y la presa de Béjar». Los proyectos están siendo reformulados como consecuencia de los trámites ambientales, han afirmado.