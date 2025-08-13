Lorca pide medidas urgentes ante posibles lluvias torrenciales Desde el consistorio instan a la CHS que ponga en marcha la implantación de planes de emergencia en presas y embalses

Gloria Piñero Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:12

Derrumbes, desprendimientos y vecinos atrapados fueron algunas de las consecuencias de las pasadas lluvias ocurridas en marzo en Lorca. Toda previsión ante futuras situaciones similares sería poca, y es por ello que el concejal de Emergencias en el Ayuntamiento, José Martínez, ha instado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que tome medidas de prevención urgentes.

A lo largo de la historia del municipio «se han podido contabilizar 65 grandes inundaciones que causaron importantes daños materiales y personales a los lorquinos», ha asegurado el edil. Ante esto, ha vuelto a reclamar obras hidráulicas de defensa en las ramblas de Torrecilla, Nogalte-Vilerda, Béjar, el Murciano, así como, en la rambla de Biznaga. «Es necesario adoptar medidas preventivas de todo tipo que prevengan y minimicen los efectos de una DANA en cualquier punto vulnerable de nuestro término municipal», ha aseverado.

Asimismo, Martínez ha pedido «el desbroce de las ramblas del municipio por parte de la CHS, pues ya quedó demostrado en el Barranco del Poyo en Valencia que vegetación densa forma tapones vegetales que bloquean el paso del agua y favorecen crecidas repentinas». Además, ha afirmado que «debemos contar con más Puntos de Control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en las ramblas de Lorca».

Estos puntos son estaciones fijas donde se instalan sensores para recoger datos sobre la precipitación acumulada y su intensidad, así como aforadores, «lo que nos permite detectar en escasos minutos el aumento de lluvia y el caudal de las ramblas, a la vez alertar y ganar tiempo para poner a salvo a la población afectada», ha concretado el concejal.

En este sentido, el edil ha mencionado la importancia de «la elaboración e implantación del Plan de Emergencias de la presa de Puentes, así como del resto de planes de embalses de su titularidad en el término municipal de Lorca«. «También de la implantación del Plan de Emergencias de la presa de Valdeinfierno», ha concluido.

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura, sus técnicos han afirmado a LA VERDAD que «se espera poder licitar en este ciclo de planificaciones, que finaliza en 2027, el corredor Béjar-Biznaga y la presa de Béjar». Los proyectos «están siendo reformulados como consecuencia de los trámites ambientales«, han adelantado.

