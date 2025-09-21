El tenis de mesa convoca a jugadores de todas las edades en dos intensas jornadas en el marco del 'Open de Feria' Javier Sánchez, el vencedor en la prueba absoluta

En el marco de la 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG), el 'Open Feria de Lorca' de tenis de mesa se CELEBRÓ este fin de semana cumpliendo con las expectativas al reunir a más de un centenar de palistas de distintas edades y niveles en las categorías de menores, veteranos y absoluta. Palistas procedentes de diferentes puntos de la Región de Murcia pero también de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Organizado por la Asociación Deportiva Eliocroca y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, con el apoyo de la Federación de Tenis de Mesa de la Región de Murcia, el torneo ha tenido como sede el Complejo Deportivo de San Antonio en dos jornadas intensas de competición.

Los encargados de romper el hielo de la prueba fueron los jugadores más jóvenes ayer sábado por la mañana. Los menores inscritos en las categorías benjamín, alevín e infantil demostraron que las escuelas deportivas están realizando una gran labor formativa y de capatación de aficionados a un deporte que aúna velocidad de reflejos, coordinación y estrategia.

En categoría benjamín, el primer clasificado fue Marco Caravaca (Murcia) seguido de Germán Sánchez (Cartagena) y dos terceros, Álvaro Oliver (Mazarrón) y Vicente Giménez (Murcia). En categoría alevín, Mateo Tortosa (Puente Tocisno) fue el primer clasificado seguido de Raúl Suárez (Cartagena); David Tebas y Ángel Moreno (El Palmar) fueron bronce. Los primeros clasificados infantiles fueron Julia García (El Pamar), Julia Sánchez (Cartagena), Javier Elio (Murcia) y Miguel Pérez (El Palmar).

En la jornada de tarde del sábado, fueron los juveniles y veteranos los que ocuparon las mesas para realizar las diferentes rondas hasta las finales en las que se impusieron, en categoría juvenil: Raúl Román (Lorca) en primer lugar, seguido de Esteban Fullea (Cartagena), Rodrigo Domínguez (Linares) y David Mula (Lorca). En la categoría de veteranos, el oro, la plata y el bronce fueron para Mateo Martínez (Lorca) como primero, Pedro A. Montes (Lorca) como segundo; Jesús Gálvez (independiente) y Eleazar Guillén (Cartagena) como terceros.

En la última sesión de juego, la celebrada hoy con la categoría de mayor nivel, la absoluta, el ganador de la prueba ha sido Javier Sánchez del club 'Dama de Elche', seguido de Alejandro Martínez de Murcia, Pablo Martínez de El Palmar y Domingo Méndez, de Totana. Los aficionados han podido disfrutar de enfrentamientos con mucha tensión en el juego en los que la lucha por los puntos ha sido titánica. Además de las medallas conmemorativas de los 46º JDG, los ganadores de las diferentes categorías, a excepción de los menores, se han repartido un total de 1.100 euros en premios económicos.

