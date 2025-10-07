La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los afectados atienden las explicaciones técnicas sobre los nuevos mapas, ayer en el auditorio. G. J. Martínez / AGM

Incertidumbre e indignación en Lorca ante los nuevos mapas de riesgo de inundación

Casi 400 afectados acuden a la llamada del Ayuntamiento para resolver dudas y preparar las alegaciones

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Unos 400 vecinos de las pedanías de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias y Cazalla acudieron este martes a la asamblea informativa convocada por el ... Ayuntamiento en el Auditorio Margarita Lozano para analizar cómo afecta a sus propiedades la cuarta actualización del mapa de riesgo de inundación publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el encuentro con los afectados el alcalde, Fulgencio Gil, pudo corroborar la «indignación y la incertidumbre generalizada» de los asistentes debido a la ampliación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación que conforman la cartografía y que amplían en más del 50% las zonas de flujo preferente. Afirmó que ese mapa actualizado «no solo deja desamparados a los vecinos, sino que duplica el número de familias arruinadas al elevarse exponencialmente el impacto económico».

