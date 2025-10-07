Incertidumbre e indignación en Lorca ante los nuevos mapas de riesgo de inundación

Unos 400 vecinos de las pedanías de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias y Cazalla acudieron este martes a la asamblea informativa convocada por el ... Ayuntamiento en el Auditorio Margarita Lozano para analizar cómo afecta a sus propiedades la cuarta actualización del mapa de riesgo de inundación publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el encuentro con los afectados el alcalde, Fulgencio Gil, pudo corroborar la «indignación y la incertidumbre generalizada» de los asistentes debido a la ampliación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación que conforman la cartografía y que amplían en más del 50% las zonas de flujo preferente. Afirmó que ese mapa actualizado «no solo deja desamparados a los vecinos, sino que duplica el número de familias arruinadas al elevarse exponencialmente el impacto económico».

El alcalde manifestó que la nueva actualización «carece de rigor técnico, profesionalidad, coherencia y consenso». Cada actualización «multiplica el número de afectados, contiene numerosos errores y cambia los fundamentos en los que se basa». Advirtió de que la expansión de zonas inundables aumenta la inseguridad, porque deja fuera áreas que realmente tienen riesgo de inundación, no se corrigen incoherencias de mapas anteriores y se destruyen los derechos de propiedad al reducir el valor de los terrenos.

Las propiedades «se han devaluado, no valen absolutamente nada», dijo el presidente de los vecinos de Campillo

La reunión sirvió para la puesta en común de las alegaciones que van a presentar los vecinos y el Ayuntamiento. A las de carácter técnico se sumarán las del ámbito patrimonial y social con el apoyo de Ceclor y de la Cámara de Comercio, El plazo de exposición pública finaliza el 31 de octubre.

Problemas con los seguros

El presidente de la asociación de vecinos de Campillo, Joaquín Giner, aseguró que hay familias que han comprado parcelas para construir una casa o instalar un negocio y no pueden obtener licencia de obra ni vender las propiedades porque «se han devaluado, no valen absolutamente nada». Lamentó que «cada año tenemos un mapa nuevo y lo que están haciendo es una expropiación indirecta, estamos desesperados». Según Giner, los afectados están teniendo problemas con los compañías aseguradoras. «No quieren asegurar las fincas, es una constante suma de obstáculos, y mientras tanto no vemos ninguna actuación para evitar riadas».

Gil volvió a reclamar al Ministerio la construcción de las presas de laminación de Nogalte, Béjar y Torrecilla y el canal de desagüe de la rambla de Biznaga para «defender a los ciudadanos de las inundaciones».