El Ayuntamiento de Lorca consensuará con vecinos afectados las alegaciones contra los mapas de inundación En encuentro a mediados de mes en Ifelor al que también serán convocadas instituciones como Ceclor y la Cámara de Comercio

Zona próxima al Camino de Feli en la pedanía de Purias incluida en el nuevo mapa de riesgo de inundación.

Inma Ruiz Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

La ampliación de las áreas de riego potencial significativo de inundación (Arpsi) de Lorca, publicada a finales de julio por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), suma cerca de 200 damnificados en Lorca por el incremento en más de un 50% de la superficie afectada, en la que no se podrá construir, según reveló este lunes el concejal de Pedanías, Ángel Meca.

Ante la avalancha de llamadas, más de un centenar en los últimos días, de vecinos que preguntan si su terreno está incluido y las dudas sobre cómo deben proceder, el Ayuntamiento ha decidido iniciar una ronda de reuniones con residentes y con asociaciones para informarles y consensuar las alegaciones que se presentarán al Ministerio para la Transición Ecológica.

Meca dijo que es «incomprensible» que la CHS realice la cuarta actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación cuando «ni siquiera ha contestado a las alegaciones anteriores». Expuso que «no solo no ha considerado la modificación, es que han ampliado la superficie sin rigor, profesionalidad, consenso ni coherencia».

La concejal de Urbanismo, María Hernández, añadió que «estamos ante un nuevo despropósito» de la CHS que suma hasta diez nuevas zonas con grandes afecciones, pero «dejando islas reservadas en distintos espacios dentro de esas nuevas áreas de riesgo sin justificación».

Entre la superficie afectada se encuentran grandes extensiones de terreno en las pedanías de Cazalla, La Escucha, Campillo, Torrecilla y Purias pero, según Hernández, la nueva delimitación no aumenta la seguridad de manera específica al dejar islas sin marcar en zonas de flujo, ni se corrigen las «incoherencias» de los mapas anteriores.

Afirmó que esta nueva versión de los mapas de inundación destruye el derecho de propiedad al reducirse el valor de los terrenos y genera un perjuicio económico y social grave para los vecinos.

Recordó que los afectados tienen de plazo hasta el 31 de octubre para presentar alegaciones y anunció que a mediados de septiembre los afectados serán convocados por el Ayuntamiento a una reunión con técnicos municipales en el recinto ferial Ifelor.

El encuentro se llevará a cabo en Ifelor y no solo congregará a asociaciones vecinales y a los damnificados, sino también a instituciones como la patronal Ceclor y Cámara de Comercio para poner en común las futuras alegaciones, que también presentará el Ayuntamiento de Lorca, y que sumarán a las de carácter técnico otras patrimoniales y sociales.

Temas

Lorca