Una jornada informativa en Lorca pone el foco en el último mapa de riesgo de inundación

El Ayuntamiento ha convocado una reunión informativa con vecinos afectados y asociaciones tras la cuarta actualización realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de las zonas inundables, que se llevará a cabo mañana a las 20 horas en Ifelor. El concejal de Pedanías, Ángel Meca, dijo que su departamento ha recibido casi un centenar de llamadas de vecinos solicitando información sobre las posibles afecciones de sus terrenos en el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables y sobre cómo deben proceder ante la Administración en el periodo de exposición pública que finaliza el 31 de octubre.

La cita congregará a asociaciones vecinales, a los damnificados y a entidades como la patronal Ceclor o la Cámara de Comercio para «poner sobre la mesa cuestiones que directamente les atañen», afirmó el edil. También se prepararán las alegaciones que presentará el Ayuntamiento con sus reclamaciones. Según el edil, a las de carácter técnico, se sumarán las de los ámbitos patrimonial y social.

Meca aseguró que la «última expansión» de las zonas inundables no aumenta la seguridad, porque deja islas en pleno flujo, tampoco corrige las incoherencias de los mapas anteriores y destruye derechos de propiedad ya que reduce el valor de los terrenos de unos 200 vecinos.