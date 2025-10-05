La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zonas inundables de la pedanía de Purias, en una imagen de archivo. Jaime Insa / AGM

Una jornada informativa en Lorca pone el foco en el último mapa de riesgo de inundación

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:29

Comenta

El Ayuntamiento ha convocado una reunión informativa con vecinos afectados y asociaciones tras la cuarta actualización realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de las zonas inundables, que se llevará a cabo mañana a las 20 horas en Ifelor. El concejal de Pedanías, Ángel Meca, dijo que su departamento ha recibido casi un centenar de llamadas de vecinos solicitando información sobre las posibles afecciones de sus terrenos en el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables y sobre cómo deben proceder ante la Administración en el periodo de exposición pública que finaliza el 31 de octubre.

La cita congregará a asociaciones vecinales, a los damnificados y a entidades como la patronal Ceclor o la Cámara de Comercio para «poner sobre la mesa cuestiones que directamente les atañen», afirmó el edil. También se prepararán las alegaciones que presentará el Ayuntamiento con sus reclamaciones. Según el edil, a las de carácter técnico, se sumarán las de los ámbitos patrimonial y social.

Meca aseguró que la «última expansión» de las zonas inundables no aumenta la seguridad, porque deja islas en pleno flujo, tampoco corrige las incoherencias de los mapas anteriores y destruye derechos de propiedad ya que reduce el valor de los terrenos de unos 200 vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  5. 5 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  6. 6 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  7. 7 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  8. 8 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025
  9. 9 El «supertruco» de un carnicero para descongelar la carne en solo cinco minutos: «Lo mejor es que no se estropea»
  10. 10

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una jornada informativa en Lorca pone el foco en el último mapa de riesgo de inundación

Una jornada informativa en Lorca pone el foco en el último mapa de riesgo de inundación