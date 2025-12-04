La investigación por la muerte a tiros de dos hombres en Lorca suma dos nuevos detenidos

La Guardia Civil sigue aumentando la cifra de detenidos por el doble asesinato que sacudió Lorca a principios de octubre. Al arresto del primer sospechoso, ... que LA VERDAD avanzó este miércoles, se sumó este jueves la detención de dos nuevos sospechosos por su presunta vinculación con este truculento crimen, según confirmaron fuentes cercanas al caso. El primer arrestado quedó este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante un juzgado de instrucción de Lorca y los otros dos comparecen este jueves ante la magistrada, que deberá decidir si ingresan o no en prisión.

Los investigadores vinculan el asesinato de los dos hombres -el conocido mafioso Giuliano Velo, que fue acribillado a tiros en El Cantal, en la pedanía de Garrobillo, y el marroquí Mohamed E., cuyo cadáver fue encontrado maniatado en el maletero de un coche en Ramonete- con negocios vinculados al tráfico de drogas. Los especialistas de la Policía Judicial, según precisaron las fuentes, han logrado recuperar incluso las armas que se habrían empleado en estos crímenes.

Esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, centró desde el principio todos los esfuerzos de los agentes del Instituto Armado. No en vano, el vecino que murió tras ser abatido a tiros por un grupo de encapuchados en su vivienda de El Cantal era Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que se instaló en España hace ya tres décadas.

La segunda víctima de este crimen, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de un Peugeot 5008 aparcado junto a la carretera que une Ramonete con Puntas de Calnegre, era Mohamed E., un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana, así como con los conocidos 'vuelcos' de droga —robos entre narcos—, según confirmaron fuentes próximas a la investigación.