Agentes de la Guardia Civil, en el lugar donde fue hallado el cuerpo en un maletero. G. J. Martínez/ Agm

La investigación por la muerte a tiros de dos hombres en Lorca suma dos nuevos detenidos

El primer arrestado por su presunta vinculación con el asesinato del mafioso Velo y de un supuesto traficante de hachís queda en libertad con cargos

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:59

Comenta

La Guardia Civil sigue aumentando la cifra de detenidos por el doble asesinato que sacudió Lorca a principios de octubre. Al arresto del primer sospechoso, ... que LA VERDAD avanzó este miércoles, se sumó este jueves la detención de dos nuevos sospechosos por su presunta vinculación con este truculento crimen, según confirmaron fuentes cercanas al caso. El primer arrestado quedó este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante un juzgado de instrucción de Lorca y los otros dos comparecen este jueves ante la magistrada, que deberá decidir si ingresan o no en prisión.

