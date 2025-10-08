La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Giuliano Velo, tras ser arrestado en 2018 en Lorca como sospechoso del asesinato de Giuseppe Nirta, del que salió exculpado. Paco Alonso

Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano

Giuliano Velo, en libertad provisional como supuesto líder de una red que botaba barcas para trasladar hachís, fue acusado y absuelto de varios asesinatos en Águilas y Málaga

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:28

Comenta

La identidad de uno de los dos hombres que este martes fallecieron tiroteados en Lorca abre una nueva vía de investigación que podría vincular este doble crimen con la mafia italiana. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el vecino que murió tras ser abatido a tiros por un grupo de encapuchados en su vivienda de El Cantal es Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que se instaló en España hace ya tres décadas.

Velo, que ha sido defendido durante años por el abogado Manuel Maza Ruiz, se encontraba actualmente en libertad provisional tras pasar un año entre rejas acusado de liderar una red que proporcionaba grandes embarcaciones para trasladar hachís. Nacido en la localidad de Citadella, al norte de Italia, los especialistas en la persecución del crimen organizado siempre lo han vinculado al grupo mafioso 'Mala de Brenta', nacido en Veneto en los años setenta y también conocido como 'Mafia veneta' o 'Mafia del Piovese'.

Como supuesto líder o capo de uno de los brazos de esa organización criminal, Vela se instaló en el litoral mediterráneo español y, hace dos décadas, ya fue investigado en Málaga por su presunta implicación en un asesinato, del que salió exculpado por falta de pruebas. Unos años más tarde, ya establecido en la comarca del Guadalentín, fue arrestado por un alijo de 2.600 kilos de plantas de marihuana –uno de los más relevantes de cuantos se han incautado en la Región– y acabó siendo condenado por esos hechos a ocho años de prisión. Cumplió en torno a seis, pues aprovechó su primer permiso penitenciario para escapar del país. Esa huida, que coincidió con el asesinato en Águilas del también italiano Giuseppe Nirta, hizo recaer sobre su persona la sospecha de que estaba implicado en el crimen, aunque finalmente fue arrestado en Albania, extraditado a España y absuelto del crimen del italiano.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  4. 4 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  5. 5 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  6. 6

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  7. 7

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  8. 8

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  9. 9 Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete
  10. 10

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano

Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano