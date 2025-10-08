Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano Giuliano Velo, en libertad provisional como supuesto líder de una red que botaba barcas para trasladar hachís, fue acusado y absuelto de varios asesinatos en Águilas y Málaga

La identidad de uno de los dos hombres que este martes fallecieron tiroteados en Lorca abre una nueva vía de investigación que podría vincular este doble crimen con la mafia italiana. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el vecino que murió tras ser abatido a tiros por un grupo de encapuchados en su vivienda de El Cantal es Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que se instaló en España hace ya tres décadas.

Velo, que ha sido defendido durante años por el abogado Manuel Maza Ruiz, se encontraba actualmente en libertad provisional tras pasar un año entre rejas acusado de liderar una red que proporcionaba grandes embarcaciones para trasladar hachís. Nacido en la localidad de Citadella, al norte de Italia, los especialistas en la persecución del crimen organizado siempre lo han vinculado al grupo mafioso 'Mala de Brenta', nacido en Veneto en los años setenta y también conocido como 'Mafia veneta' o 'Mafia del Piovese'.

Como supuesto líder o capo de uno de los brazos de esa organización criminal, Vela se instaló en el litoral mediterráneo español y, hace dos décadas, ya fue investigado en Málaga por su presunta implicación en un asesinato, del que salió exculpado por falta de pruebas. Unos años más tarde, ya establecido en la comarca del Guadalentín, fue arrestado por un alijo de 2.600 kilos de plantas de marihuana –uno de los más relevantes de cuantos se han incautado en la Región– y acabó siendo condenado por esos hechos a ocho años de prisión. Cumplió en torno a seis, pues aprovechó su primer permiso penitenciario para escapar del país. Esa huida, que coincidió con el asesinato en Águilas del también italiano Giuseppe Nirta, hizo recaer sobre su persona la sospecha de que estaba implicado en el crimen, aunque finalmente fue arrestado en Albania, extraditado a España y absuelto del crimen del italiano.

