Más de un centenar de alumnos de Secundaria de Lorca se benefician de los programas de atención socioeducativa 'DesAPPrendemos' busca mejorar su motivación y 'Aula Impulsa' ofrece una alternativa a la expulsión escolar

Alumnos a la salida de un instituto, en una imagen de archivo.

Inma Ruiz Lunes, 13 de octubre 2025, 16:07

El Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con Fundación Cepaim, ha puesto en marcha este curso los programas 'DesAPPrendemos', en su quinta edición, y 'Aula Impulsa', la tercera, para dotar a los jóvenes de los recursos personales y académicos necesarios para prevenir el abandono escolar y favorecer su permanencia en el sistema educativo mediante un conjunto de acciones integrales de carácter socioeducativo, psicosocial y formativo, desarrolladas desde un enfoque comunitario e intercultural.

La edil de Educación, Rosa María Medina, destacó durante la presentación de la nueva edición que 'DesAPPrendemos' se dirige al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y busca desarrollar competencias personales, sociales y emocionales que favorezcan el bienestar, la motivación y la convivencia escolar.

El curso pasado se beneficiaron de 62 estudiantes y, en esta ocasión, este recurso estará disponible para los alumnos de los los institutos José Ibáñez Martín, Francisco Ros Giner, Sierra Almenara, Bartolomé Pérez Casa y Ramón Arcas Meca.

Trabajarán contenidos como la gestión emocional, resolución de problemas, valores cívicos, hábitos saludables, uso responsable de las tecnologías y orientación académico-laboral con el objetivo de prevenir el abandono escolar y fomentar el vínculo con el sistema educativo.

La concejala recordó que el 'Aula Impulsa', es una iniciativa pionera en el municipio que arranca su tercera edición para ofrecer una alternativa durante periodos de expulsión escolar en un espacio educativo seguro. Se desarrolla en la sede de la Universidad Popular donde los jóvenes reciben un acompañamiento educativo y socioemocional para no desvincularse del sistema.

El curso pasado atendió a un total de 59 alumnos con conductas disruptivas y el objetivo es facilitar la reincorporación del alumnado al entorno escolar mediante estrategias de regulación emocional y resolución alternativa de conflictos.

Además, como novedad este año, se ha puesto en marcha un banco de recursos y materiales académicos que permite apoyar a quienes acuden sin tareas o sin material escolar, ofreciendo así contenidos de refuerzo educativo adaptados. De este modo, ningún alumno pierde su tiempo de aprendizaje y todos tienen la oportunidad de mantenerse vinculados al ámbito escolar, señaló la edil.

