Fernando López Miras firma la Declaración de la Región de Murcia, este domingo, en el Teatro Circo de Murcia. Ros Caval / AGM

López Miras aprovecha la cumbre para anunciar su plan para construir 1.800 viviendas asequibles para jóvenes

El presidente de la Comunidad asegura que los acuerdos autonómicos sobre agua y financiación llegarán «cuando se vaya Sánchez y llegue Feijóo» a La Moncloa

David Gómez

David Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:57

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este domingo en la cumbre de barones del PP que presentará este lunes el ... Decreto de Vivienda Asequible, que aprobará próximamente el Consejo de Gobierno. Esta norma, que será «pionera en España», pretende modificar el modelo actual de vivienda protegida, poniendo suelo municipal a disposición de los constructores para levantar unas 1.800 viviendas para jóvenes en distintos puntos de la Región.

