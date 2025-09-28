López Miras aprovecha la cumbre para anunciar su plan para construir 1.800 viviendas asequibles para jóvenes

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este domingo en la cumbre de barones del PP que presentará este lunes el ... Decreto de Vivienda Asequible, que aprobará próximamente el Consejo de Gobierno. Esta norma, que será «pionera en España», pretende modificar el modelo actual de vivienda protegida, poniendo suelo municipal a disposición de los constructores para levantar unas 1.800 viviendas para jóvenes en distintos puntos de la Región.

Durante su intervención en el acto del Teatro Circo de Murcia ante sus compañeros de las distintas comunidades autónomas, López Miras se refirió a este decreto como ejemplo de las políticas «centradas en los ciudadanos» que según él pone en práctica el Partido Popular. Así, aventuró que cuando Pedro Sánchez abandone el Gobierno, habrá acuerdos nacionales en materias como el agua y la financiación.

López Miras recordó que, en el mismo escenario del Teatro Circo, Feijóo inició en 2022 su carrera por la presidencia del Partido Popular, tras la crisis que acabó con Pablo Casado. «Aquí empezó todo, presidente Feijóo, y te podemos a pedir algo, que endereces el Gobierno de España como enderezaste el Partido Popular», indicó Miras.

El presidente de la Comunidad lamentó ante sus compañeros que «no sea fácil» venir a la Región de Murcia por la falta de infraestructuras. «Pero esto nos viene muy bien, porque así no tendréis problema de que cuando gobierne Feijóo, vengan gran cantidad de inversiones a la Región de Murcia para arreglar lo que hay que arreglar», expresó el jefe del Ejecutivo regional, quien puso en valor que un partido se reúna en fin de semana «para hablar de lo importante, y no de bulos, propaganda y tuits». En ese sentido, ensalzó que la Declaración de la Región de Murcia incluya «acuerdos importantes» en asuntos como inmigración, agricultura y agua.

También aprovechó para acusar a los socialistas de la Región de Murcia de financiar a «un pseudomedio» para atacar al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos gobernados por el PP. «Han aprendido lo mejor de Sánchez: el bulo, el fango y la utilización de los medios públicos para enfrentar y mentir».

Asimismo, señaló que los problemas actuales de España «no se solucionan hundiendo barcos ni colgando a nadie por los pies», en alusión a Vox, con quien ha aprobado los Presupuestos de la Comunidad. «Esto se soluciona votando a Feijóo, sin extremismos ni radicalismos. Si se vota a Feijóoo, se va la corrupción y los españoles recuperaremos nuestra dignidad y nuestro gobierno», declaró el presidente de la Comunidad. «En cuanto haya elecciones, se va Sánchez y llega Feijóo», insistió.

Antes de Miras, dio la bienvenida a los presidentes autonómicos el alcalde de Murcia, José Ballesta, en un enérgico discurso en el que ensalzó los valores y los personajes culturales más destacados de cada territorio. «Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros y tu esfuerzo para seguir siendo el mejor alcalde de Murcia», le dijo Feijóo.