La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, este domingo, en el Teatro Circo de Murcia. Ros Caval / AGM

La 'superstar' Ayuso y el 'lorcano' Miras

Feijóo deja la anécdota de la mañana al equivocarse con el gentilicio de Lorca y la presidenta de Madrid acapara todas las miradas en el acto del Teatro Circo de Murcia, que se quedó pequeño ante la gran movilización que realizó el PP de la Región

David Gómez

David Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:55

El Partido Popular de la Región de Murcia llamó a filas durante toda esta semana para movilizar a sus cuadros y llenar el acto de ... cierre de la cumbre de presidentes autonómicos del PP, celebrado este domingo en el Teatro Circo de la capital. Y lo hizo con tanta intensidad que el recinto, con una capacidad para mil personas, se quedó pequeño, dejando sin entrada a unas 150 personas a las que Fernando López Miras tuvo que pedir disculpas en el inicio de su intervención y prometerles un sitio privilegiado en el próximo acto que se celebre en la Región con presencia de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  4. 4 Denuncian a un componente de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  5. 5

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La 'superstar' Ayuso y el 'lorcano' Miras

La &#039;superstar&#039; Ayuso y el &#039;lorcano&#039; Miras