La 'superstar' Ayuso y el 'lorcano' Miras

El Partido Popular de la Región de Murcia llamó a filas durante toda esta semana para movilizar a sus cuadros y llenar el acto de ... cierre de la cumbre de presidentes autonómicos del PP, celebrado este domingo en el Teatro Circo de la capital. Y lo hizo con tanta intensidad que el recinto, con una capacidad para mil personas, se quedó pequeño, dejando sin entrada a unas 150 personas a las que Fernando López Miras tuvo que pedir disculpas en el inicio de su intervención y prometerles un sitio privilegiado en el próximo acto que se celebre en la Región con presencia de Alberto Núñez Feijóo.

Un Feijóo que no sería Feijóo si no dejara de cuando en cuando alguna pifia para que sus críticos se agarren como a un clavo ardiendo, como ya le pasaba en su época a su paisano y antecesor al frente del partido (y quién sabe de si el Gobierno), Mariano Rajoy. Lo hizo al empezar su discurso, cuando le dedicaba palabras de elogio a López Miras, «que como ya habéis visto, está en plena forma», dijo, no aclarando si se refería a aspectos físicos o políticos. El patinazo llegó cuando pronunció el gentilicio del jefe del Ejecutivo de la Región, que siempre se ha considerado de Lorca. En vez de «lorquino» dijo «lorcano», lo que haría que muchos presentes de la Ciudad del Sol, entre ellos el alcalde Fulgencio Gil, se echaran las manos a la cabeza.

No estaban ahí para escucharlo Juanma Moreno, quien volvió a Andalucía y no se quedó para el acto final, ni el riojano Gonzalo Capellán. Se perdieron los elogios de José Ballesta a sus respectivos territorios. Tampoco estuvo el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, sustituido por su consejero Miguel Marín. En representación del Ejecutivo de Canarias, donde los populares gobiernan pese haber dejado la presidencia a Coalición Canaria, acudió el vicepresidente Manuel Domínguez.

Pero sin ninguna duda, la gran estrella, la más buscada por los afiliados y simpatizantes que se concentraban en la puerta del Teatro Circo, fue Isabel Díaz Ayuso. Antes del comienzo del acto, fue la última en entrar en el lugar del mitin, y no porque llegara tarde, sino por la gran cantidad de vecinos que querían una foto con ella. «Dale duro, presidenta», «qué guapa estás, presidenta», eran los mensajes más repetidos. Una actitud que contrastaba con la que mantenían con el propio Feijóo, menos solicitado para los selfies. Puso remedio a la situación el presidente regional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu, quien inició el 'oa, oa, oa, Feijóo a La Moncloa« que enseguida fue coreado por todos y que permitió que los populares acabaran con una sensación de euforia.