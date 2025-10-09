La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de cadávares de ovejas en una explotación de Calasparra. Consejo Noroeste

La lengua azul obliga a aplazar hasta marzo la feria ganadera de Archivel

El Ayuntamiento posterga el evento por motivos de prevención sanitaria, contando con el consenso del sector y de la Consejería

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:26

Comenta

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha decidido aplazar a marzo la celebración de la Feria del Cordero Segureño y la Ganadería Extensiva de Archivel, prevista para los días 16, 17, 18 y 19 de octubre. Este aplazamiento ha sido acordado tras diversas reuniones mantenidas con los ganaderos de la zona y con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El objetivo es actuar de forma preventiva ante la actual situación de la enfermedad de la lengua azul, detectada en la comarca del Noroeste murciano y en zonas limítrofes.

El edil de Agricultura, Ganadería y Promoción del Medio Rural, Juan Manuel Navarro, explicó que «este aplazamiento de la feria no solo se hace por razones de organización, sino también para darle a esta feria y a la ganadería de nuestro territorio la importancia que realmente merecen».

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente a los rumiantes, principalmente a ovejas, cabras y bovinos, y se transmite a través de la picadura de un mosquito. No se contagia a las personas ni representa riesgo para la salud pública, ya que no se transmite por contacto directo ni por el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, sí tiene implicaciones en la sanidad animal y en las restricciones a los movimientos de ganado.

Desde el Ayuntamiento, se subraya el firme compromiso con la ganadería local y el apoyo a un sector tradicional y fundamental para la economía y el medio rural del municipio.

La Feria del Cordero Segureño y la Ganadería Extensiva reúne a productores, ganaderos, profesionales del sector y visitantes en torno a una programación que incluye exposición de ganado, degustaciones gastronómicas, actividades escolares, conciertos y concursos de fotografía, entre otros.

