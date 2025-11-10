La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de la Corporación de Jumilla durante un Pleno 7DJ

El Pleno de Jumilla aprueba por la vía de urgencia la renovación de la red de alumbrado público

La mejora permitirá al Ayuntamiento ahorrar al año más de medio millón de euros en la factura de la luz

M. C. Cañete

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:53

Comenta

El Pleno municipal de Jumilla aprobó, en una sesión extraordinaria y urgente, el proyecto del contrato de las obras de renovación de instalaciones de alumbrado exterior. En este punto, el PSOE se abstuvo, según la portavoz Juana Guardiola, «para que saliera adelante». Recuerda que el proyecto «cuyo importe, cercano a los 5 millones de euros, se hará con un préstamo cuya amortización a 10 años, más sus intereses, está subvencionada íntegramente por el IDAE», dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Guardiola lamentó que «el tiempo que hemos tenido para ver el proyecto ha sido ninguno y, por tanto, nos limitamos prácticamente a comprobar los informes técnicos y a posibilitar su aprobación para que la tramitación pudiera seguir adelante». Indica, además, que los plazos «van demasiado ajustados, ya que, otra vez más, el gobierno de Severa González, no priorizó y tardó más de un año en empezar con los trámites para contratar este proyecto. Aunque pidieron prórroga, el plazo para tener formalizado el contrato acaba a mitad de diciembre».

La renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en la localidad de Jumilla y las pedanías alcanza una inversión de 4.768.270,84 euros. Se acometerá la mejora integral de todos los puntos de luz de tecnología antigua existentes en el casco urbano, pedanías y núcleos rurales, y persigue «reducir la huella de carbono en la ciudad a través de medidas ligadas al ahorro y eficiencia energética», según informó en su momento la regidora.

Financiación del Ministerio

Con esta renovación se prevé un ahorro del 70% en el consumo anual de electricidad que pasará de los 2.949.177 kWh actuales a 881.546 kilovatios hora y un ahorro de unos 575.000 euros al año de coste anual de facturación, reduciendo los 887.249 euros actuales a 314.045 de gasto en luz al año.

La inversión se acometerá tras obtener financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que consiste en un préstamo reembolsable sin intereses y sin comisiones de apertura, estudio y cancelación anticipada. El plazo de vigencia del préstamo será de diez años con uno de carencia y nueve de amortización constante. Según explicaron los técnicos, las previsiones son de aproximadamente tres años para la ejecución total de la obra, que se acometerá por lotes y atendiendo a las necesidades.

