Un agente de la Guardia Civil entra al portal del piso de Cabezo de Torres donde se encontró el cadáver el domingo. J. Carrión / AGM

La jueza ordena prisión provisional para el segundo detenido por el 'crimen del fumadero' de Cabezo de Torres

El arresto de este hombre tuvo lugar cuatro días después del hallazgo del cuerpo sin vida de David G.M. en un piso de la localidad

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:23

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, en funciones de guardia, ha ordando el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el segundo detenido por el conocido como 'crimen del fumadero' de Cabezo de Torres. Se le investiga en un procedimiento abierto por delito de homicidio.

El pasado domingo fue hallado en un piso de la pedanía murciana el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, David G. M., conocido como El Lucero. Según fuentes próximas al caso, el cadáver presentaba un corte en el cuello y podría llevar varios días en avanzado estado de descomposición dentro del inmueble.

Dos días después, la Guardia Civil detuvo a un primer hombre , de 54 años y apodado El Muelas, por su posible vinculación con la muerte de David G. M. en el inmueble que era utilizado habitualmente como fumadero de coca en base. El segundo arresto se produjo este jueves por la noche en Cabezo de Torres

