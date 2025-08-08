Detenida una segunda persona por el 'crimen del fumadero' de Cabezo de Torres La Guardia Civil arresta en un operativo desplegado en la pedanía murciana al menos a otro supuesto implicado en la muerte de David G. M. en un piso-fumadero el pasado domingo por la tarde

Un agente de la Guardia Civil entra al portal del piso de Cabezo de Torres donde se encontró el cadáver este domingo.

Raúl Hernández Viernes, 8 de agosto 2025, 13:34 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a al menos otra persona relacionada con la muerte de David G. M., conocido como El Lucero, cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo por la tarde en el interior de un piso-fumadero de base de coca en la calle Escritor Juan Valera, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres.

El nuevo arresto se produjo el jueves por la noche durante un operativo desplegado por agentes de la Benemérita en la misma localidad. Por el momento se desconoce el grado de implicación de esta persona en el homicidio y si hay más detenidos en el marco de la investigación que dirige la Policía Judicial.

El primer arrestado, un hombre de 54 años apodado El Muelas, pasó este martes a disposición judicial e ingresó en prisión por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia. Los investigadores atribuyen al menos a dos personas una posible implicación en el crimen, aunque todavía se trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido.

El cuerpo de la víctima apareció dentro de una especie de baúl, con un profundo corte en el cuello. La vivienda donde se halló el cadáver funcionaba como fumadero de base y era conocida en el barrio por un trasiego constante de consumidores y personas vinculadas al mundo de la droga.

Un vecino aseguró que el piso ya había sido objeto de una redada de la Guardia Civil hace aproximadamente un año. «A partir de ahí estaba la cosa tranquila y ya solo iba la gente a fumar base, ya no se vendía», explicó. Según su testimonio, El Lucero no solía acudir a ese fumadero, aunque sí tenía problemas de adicción: «David vive en el barrio de Las Cumbres. En los últimos días, en ese piso solo han estado tres personas. El Muelas y otros dos del mundillo de la droga. David iría el viernes o el sábado y se los encontraría allí a los tres».

Este vecino cree que el homicidio pudo originarse en una deuda: «No creo que El Muelas fuera capaz de matar a nadie. Pienso que uno de los otros dos lo hizo. Me extraña mucho que David viniera a fumar, porque tenía otros sitios. Creo que la primera vez que ha venido se lo han cargado». La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación y no descarta nuevos arrestos en las próximas horas.